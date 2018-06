Das letzte Gegentor ist 24 Jahre her

Heute geht es im dritten Schweizer Spiel gegen Costa Rica ums Weiterkommen. Die Schweiz hat es in den eigenen Händen. Seit der WM 1966 in England und dem damaligen punktlosen WM-Aus nach der Vorrunde war das Nationalteam viermal für die Endrunde qualifiziert. Viermal stand sie vor dem abschliessenden Gruppenspiel unter Druck – dreimal hielt sie dem Druck stand. Wie sich die Schweiz an den WM-Turnieren 1994, 2006, 2010 und 2014 schlug, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

(ddu/tzi)