Dzemaili vergibt Chance um Chance – dann trifft Xhaka

Bereits kurz nach dem Treffer von Serbiens Hüne Matrovic hätte Dzemaili ausgleichen können. In der 10. Minute vergab der Mittelfeldspieler die Möglichkeit zum Ausgleich. In der 30. Minute landet der Ball dann in den Händen des Torwarts. Und nur Minuten später wieder Dzemaili, der verzieht. Mit dem Ausgleichstreffer macht Granit Xhaka alles wieder gut.