Federer kann nicht mit Djokovic

Roger Federer ist ein bekennender Fan der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Nachdem er am Sonntag erstmals das Rasenturnier in Stuttgart gewonnen hatte, verfolgte er am Abend den ersten WM-Auftritt des Teams von Coach Vladimir Petkovic gegen Brasilien (1:1) vor dem Fernseher. Mit folgendem Tweet lobte er die starke Leistung der Schweizer:

Made it back home on time

??????????

to watch ???????? vs ????????

Great effort team Switzerland,

good luck Brazil for the rest of the way pic.twitter.com/PiXoXQFzNo — Roger Federer (@rogerfederer) 17. Juni 2018

«Als Schweizer bin ich natürlich zufrieden mit dem Unentschieden», sagte Federer vor seinem Startspiel in Halle, als ihn Medienvertreter auf das 1:1 ansprachen. Das zweite Duell an der WM-Endrunde in Russland trägt die Schweiz am Freitagabend in Kaliningrad gegen Serbien aus. Novak Djokovic hätte dieses Spiel liebend gerne mit Federer geschaut. Doch aus einem WM-Abend mit der Weltnummer 1 wird nichts. «Ich werde das Spiel nicht mit Popcorn und Roger sehen können, weil er derzeit in Halle spielt», sagte der 31-jährige Serbe laut des serbischen Internet-Portals b92.net in London, wo er diese Woche im Queen's Club im Einsatz steht.

Fällt der WM-Abend mit Wawrinka aus?

Nun will Djokovic mit Stan Wawrinka als TV-Partner vorliebnehmen. Der Waadtländer tritt im Londoner Vorort gemeinsam mit Djokovic im Doppel an. «Ich werde sehen, dass ich das Spiel hier zusammen mit Stan sehen kann. Das bessere Team soll gewinnen», sagte der 12-fache Grand-Slam-Sieger. Ob sich die beiden wirklich gemeinsam vor den Fernseher setzen, ist allerdings noch offen. Wawrinka trug am Mittwochnachmittag den Achtelfinal gegen Sam Querrey aus, wobei er sich dem US-Amerikaner 5:7, 7:6, 1:6 geschlagen geben musste. Mit dem Serben spielte der Romand im Doppel-Achtelfinal am frühen Mittwochabend gegen den Niederländer Wesley Koolhof und Marcus Daniell aus Neuseeland. Da das im Vorfeld favorisierte Duo 4:6, 6:7 verlor, ist nun fraglich, ob Wawrinka in der englischen Hauptstadt bleibt oder nach Hause zurückkehrt. Gut möglich, dass Djokovic am Freitagabend doch keinen Schweizer an seiner Seite hat.

Djokovics jüngste Twitter-Nachricht handelte übrigens auch vom Rasen, allerdings ohne Bezug auf die WM:

