Auf Instagram nennt er sich stevenzauber. Ein wenig Extravaganz darf durchaus sein. Seit Sonntag wissen auch 200 Millionen Brasilianer, dass es diesen Steven Zuber aus dem verschlafenen Tösstal gibt. Mit seinem Kopfball zum 1:1 hat er die brasilianische Seele verwundet.

Zuber sagt: «Okay, er ist drin. Wow, ist cool! Man freut sich.» So einfach geht es manchmal, um die Aktion und die eigene Reaktion darauf zu beschreiben. So passt das zu Zuber.

Er hat nicht das einfachste Frühjahr hinter sich. Bei Hoffenheim, seinem Club aus der Bundesliga, verlor er seinen Stammplatz, nachdem es bei Bayern München ein 2:5 abgesetzt hatte. In neun von elf Runden musste er auf der Bank sitzen. Gegen Saisonende kämpfte er sich in die Mannschaft zurück – gerade rechtzeitig, um sich für die WM warmzuspielen.

Begann seine Fussballkarriere als Junior beim FC Winterthur: Steven Zuber. Bild: Laurent Gilliereon, Keystone

Die Absage von Admir Mehmedi machte ihn zum ersten Anwärter auf den offenen Platz im linken Mittelfeld. Das war naheliegend, im Herbst hatte er schon nachgewiesen, bereit für höhere Aufgaben zu sein: mit seinen zwei Toren beim 5:2 gegen Ungarn, in der Barrage gegen Nordirland. Vladimir Petkovic setzte auf ihn am Sonntag und wurde nicht enttäuscht.

Es war ein langer Weg bis hierhin, bis zum Torschützen an der WM, gegen den Rekordweltmeister. Er ist auch nicht immer geradlinig verlaufen, einmal, 2011, landete er mit dem Auto auf dem Dach bei einem selbst verschuldeten ­Unfall und verlor den Fahrausweis. Im Training mit Hoffenheim prallte er im April vor zwei Jahren mit Fabian Schär so zusammen, dass er mit einem Schädelbruch liegen blieb.

Das Goal in Albanien

Zuber kommt aus einer Familie mit sechs Kindern. In Rikon wächst er auf, das Dorf ist bekannt für seine Pfannenfabrik und das Tibet-Kloster. Zuber interessiert nur der Fussball. Er wechselt als Junior zum FC Winterthur, wo seine Grossmutter heute noch bei Heimspielen Tickets verkauft. GC holt ihn in die U-18. Hanspeter Latour wird der Trainer, der ihn bei den Profis etabliert. Er ­erkennt sofort seine Begabung: die Lust, ins Eins-gegen-Eins zu gehen, die Fähigkeit, aus dem Stand heraus anzutreten. Die Mitspieler haben nicht immer Freude an seinen Soloaktionen, «aber», sagt Latour, «als Trainer schätzt man solche Spieler, die eine Abwehr auseinanderreissen können. Man muss sie ihre Erfahrungen machen lassen.»

Er nimmt Zuber gleich mit an ein UIC-Spiel in Albanien und wechselt ihn ein. Drei Minuten später erzielt Zuber das 3:0. «Was ist da schon ein Tor gegen Brasilien, wenn er eines in Albanien erzielt hat?», fragt Latour gut gelaunt.

Er nimmt Zuber als wissensdurstig wahr, als fokussiert. Diese Aktion am Sonntag, dieser Schubser gegen Miranda, der ihm die entscheidenden Zentimeter zum Kopfball verschafft, – sie ist typisch für den Zuber, wie Latour ihn kennt: «Er ist frech, er ist schlau. Er schubst im ­genau richtigen Moment und genau so viel, wie er darf.»

Das ist die Diskussion zu dieser Szene: Foul oder nicht? Nein, sagt ­Latour. Kann man geben, sagt Ciriaco Sforza, ein anderer wichtiger Trainer in Zubers Vergangenheit. Zuber selbst wundert sich, was alles soll: «Ein Schubser? Ach, wenn man im Sechzehner so mit den Armen arbeitet, ist das kein Foul.» Das «Herumgemotze» der Brasilianer versteht er deshalb gar nicht.

Video – Zuber gleicht aus

Shaqiri bringt den Eckball hervorragend zur Mitte und Zuber köpfelt ein. (Video: Tamedia/SRF)

Daheim am Fernseher hat Sforza Freude an seinem ehemaligen Spieler. Er spürt aus der Distanz Zubers Präsenz auf dem Platz. «Er spielt nicht einfach nach dem Motto: Ja, dann schauen wir einmal», sagt er, «nein, er macht für mich Sachen, die ich nachvollziehen kann.»

Er trainiert Zuber nach Latour, von 2009 bis in den Frühling 2012. Es ist die Phase, als bei GC viele Talente nach­rücken, Hajrovic, Bürki, Abrashi oder eben Zuber. Der ist Fan von Cristiano Ronaldo und studiert per Video, wie der seine Übersteiger macht. Ihm gefällt das, Sforza dagegen weniger. Es kostet ihn Nerven, dem jungen Mann fussballerische Disziplin beizubringen. Aber er sieht, was an Talent in ihm steckt, und gibt darum nicht auf.

Als Sforza weg ist, wird Zuber mit GC im Frühjahr 2013 Cupsieger und wechselt für 5 Millionen Franken und mit einem 5-Jahres-Vertrag zu ZSKA Moskau. Die Verwunderung über diesen Wechsel ist gross, für Zuber lohnt er sich: Er gewinnt im ersten Jahr die Meisterschaft. Und zieht schon wieder weiter, ins kleine Hoffenheim. Die Bundesliga zieht ihn an. «Hoffenheim tut ihm gut», sagt Sforza heute. «Seine Entwicklung ist aussergewöhnlich», schwärmt gar ­Julian Nagelsmann einmal.

Die Übersteiger übt er weiter

Nagelsmann ist in Hoffenheim der Trainer, der den linken Flügel zum offensiven Linksverteidiger umfunktioniert. «Traust du dir das zu?», fragt er ihn. ­Natürlich, antwortet Zuber, «ich bin von mir überzeugt». Diese Wendung in ­seiner Karriere kommt nach dem aus­geheilten Schädelbruch. Nagelsmann ist angetan von Zubers Willen, zu lernen, ­alles aufzusaugen, um besser zu werden. «Er sieht zwar gefährlich aus mit seinen Tattoos am Arm», sagt er vor einem Jahr im «Tages-Anzeiger», «aber er ist ein ­bodenständiger Typ, ein Familienmensch.» Zu der Zeit ist Zuber Nationalspieler, er hat gegen Lettland debütiert.

Heute gefällt Sforza eine Menge an Zuber: die Klarheit im Spiel, die Schnelligkeit, die Wendigkeit, die Bereitschaft, auch defensiv zu arbeiten. «Der ‹Burscht› hat Qualität.» Sforza erkennt in ihm ­wegen seiner spielerischen Fähigkeiten gar einen Kandidaten für einen spanischen Spitzenclub.

«Ich glaube an meine Fähigkeiten», sagt Zuber am Tag nach dem Match gegen Brasilien, er sagt es auf seine ganz ruhige, stille Art. Und wie ist das nun mit seinen Übersteigern? Die übt er immer noch, sagt er, er lässt sie im Spiel nur sein, wenn er sie nicht braucht. Früher kamen sie wie automatisch, «15-mal pro Spiel», denkt er, «aber das gibt auch keine Tore.» Manchmal ist der Kopf mehr als genug. (Tages-Anzeiger)