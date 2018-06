Schweizer Fans ärgern Brasilianer wegen Neymar

Am Ende gab es sogar noch ein Feuerwerk. Die Stadtregierung von Rostow am Don zündete nach dem Schlusspfiff ein Arsenal an Raketen, die den Nachthimmel abseits der Arena erhellten.

Hell begeistert waren auch die rund 2000 Schweizer Fans, die sich über das 1:1 gegen Brasilien diebisch freuten und später vor dem Stadion auch noch Superstar Neymar imitierten – siehe Video oben. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)