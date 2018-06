Breel Embolo ist bereits kurz nach dem Spiel gegen Costa Rica vom Mittwochabend in die Heimat gereist – mit der Erlaubnis des Verbandes. Der Grund: Der Stürmer des Nationalteams flog in die Schweiz zu seiner hochschwangeren Freundin Naomi. Die gemeinsame Tochter kam am Donnerstagabend zur Welt.

Jetzt spricht der Schalke-Spieler im Schweizer Camp in Toljatti: «Ich bin so froh, hat das Timing gepasst», sagt Embolo. «Es war ein wunderbares Gefühl, als ich mein Kind in den Armen hielt. Ein wildes Durcheinander von Gefühlen und Gedanken.»

«Eine einfache Vaterschaft»

Die kleine Naliya sei nach der Geburt sehr ruhig gewesen. «Sie hat die Ruhe von Breel. Wenn das so weitergeht, gibt das eine einfache Vaterschaft», scherzt der Basler.

Die Schweizer Mannschaft reist dann am Sonntag nach St. Petersburg, wo am Dienstag der Achtelfinal gegen Schweden auf dem Programm steht.

