So ist das schwedische Bollwerk zu knacken

Die Italiener bekamen es schon in der WM-Barrage zu spüren, auch Südkorea und Mexiko verzweifelten: Die schwedische Defensive ist ein kaum zu überwindendes Bollwerk. Einzig Deutschland schaffte es an dieser Weltmeisterschaft, gegen die Skandinavier ein Tor zu erzielen. Der 2:1-Siegtreffer fiel sogar erst in der Nachspielzeit.

Nun sind es also die Schweizer, die versuchen, den schwedischen Abwehrriegel zu knacken. Dabei ist es lohnenswert, sich beim Rezept der sonst so blamablen Deutschen inspirieren zu lassen. (Tages-Anzeiger)