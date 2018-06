Und plötzlich macht bei Shaqiri alles wieder Sinn

Kaliningrad Eben erst hat er eine Geschichte erzählt von einem Park in seiner Kindheit. «Verrückt» sei es dort gewesen, mit Freestyle-Rappern, lauter Musik und Mädchen, die ohne mit der Wimper zu zucken mitten durch ein Fussballspiel spazierten. Deswegen war er dort. Nein, nicht wegen der Mädchen. Wegen des Fussballs, der in diesem Park im basellandschaftlichen Augst gespielt wurde.

«Die Teams waren wie die Vereinten Nationen», so hat das Xherdan Shaqiri in der «Players Tribune» geschildert. Es war eine raue Umgebung, seine Mutter wollte nicht, dass er dauernd hingeht. Wer so klein war wie er, der musste richtig gut werden, um sich durchzusetzen. Aber ­Shaqiri fühlte sich daheim: «Das war richtiger Fussball.»

Er ist zu einer weiten Reise aufgebrochen aus diesem Park in Augst. Viel von der Unbeschwertheit scheint verloren, die machte, dass ihm die Herzen zuflogen, als er als Teenager den Schweizer Fussball im Sturm eroberte. Wahrscheinlich ist das normal. Er ist nicht mehr der 17-jährige Verkäuferlehrling des HerrenGlobus, der einem auf einer Europacupreise nach Andorra die Kunst des doppelten Windsor-Knoten näherbringt.

Shaqiri ist längst ein Star. Geht es nach den Werbeverträgen und dem Kindergekreische, ist der 26-Jährige sogar der einzige richtige Star des Schweizer Nationalteams. Das verpflichtet. Und das zehrt manchmal an den Kräften, wenn hier wieder ein Werbevideo gedreht werden muss oder dort ein Sponsorentermin ruft.

Shaqiri ist zum Oberhaupt eines Familien-KMU geworden

Wer im Mai eine dieser Veranstaltungen in Rapperswil besucht, der spürt aber noch etwas anderes. Xherdan Shaqiri trägt Verantwortung für viel mehr als bloss für ein paar Tore hier und einen Assist da. Er ist kraft seines Berufs zum Oberhaupt eines Familien-KMU geworden.

Als er als Vierjähriger mit seinen Eltern aus dem heutigen Kosovo auswanderte, war die Familie arm. Die Schweiz verkörperte für sie das Versprechen auf eine bessere Zukunft. Heute ist Xherdan ­Shaqiri seine eigene Zukunft – und die seiner ­Familie. Bruder Erdin tritt als Berater auf. Und es gibt eine Shaqiri-Fussball-Schule, die eine richtige Tournee durch die Schweiz macht. Bruder Arianit betreibt sie, unterstützt wird sie von Xherdan Shaqiris Sponsoren.

Einmal im Jahr dürfen alle Kinder, die an einem der acht Camps teilnahmen, ihren grossen Helden treffen. Das ist die Verheissung, die diese Fussballschule von allen anderen unterscheidet. Also steht Shaqiri an diesem Samstag von morgens bis abends in der prallen Sonne auf dem Rapperswiler Grünfeld. Acht Kindergruppen mit megastolzen Eltern reisen an. Achtmal Plauschmätschli, achtmal messen, wie stark sein Schuss ist, acht mal achtzig Autogramme, doppelt so viele Fotos – mindestens.

Shaqiri lächelt, Shaqiri unterschreibt, Shaqiri macht Kinder und Väter glücklich. Und als auch die letzte Mutter noch ihr Selfie im Handy hat, sieht er einfach nur noch aus wie einer, der ganz schnell so weit als möglich wegwill von diesem von einer Kreditkartenfirma gesponserten Kindergeburtstag.

Wenn ihn die Sponsoren am Nasenring durch die Manege führen

So wirkt Shaqiri öfter, wenn ihn seine Werbepartner am Nasenring durch die Manege führen. Er steht dann zum Beispiel für eine Uhrenmarke an der Basel World neben einem kleinen Fussballfeld, auf dem ein paar Junioren spielen. Die Idee wäre, dass er den Trainer gibt. ­Shaqiri steht einfach da. Vielleicht, weil er keinen Sinn sieht im aktiven Coaching von fünf Teenagern auf einem Kleinstfeld. Vielleicht, weil er schlicht nicht weiss, was er hier soll.

Als er nach diesem Auftritt hört, dass ein Journalist die Berichterstattung über das folgende Spiel der Schweizer Nationalmannschaft auslässt, sagt er spontan: «Etwas auslassen. Ja, das würde ich auch mal gerne.» Aber das liegt nicht drin, wenn man Xherdan Shaqiri heisst. Dann heisst es, Augen zu und durch. Und immer brav die Mundwinkel nach oben.

Als er mit 17, 18 Jahren den FC Basel mit seinen Dribblings, Sprints und Weitschüssen verzückt, wird ihm der baldige Aufstieg in die Weltklasse vorausgesagt. Doch die Namen seiner Clubs werden bislang kleiner statt grösser: Bayern, ­Inter, Stoke. Irgendwer hat die Karriereleiter verkehrt herum hingestellt.

Seinem Ruf in der Schweiz und im Kosovo tut das keinen Abbruch. Es gibt Menschen, die irgendwann so bekannt sind, dass sich ihre Popularität aus sich selbst speist und vergessen geht, wofür sie einst eigentlich überhaupt berühmt geworden sind.

Manchmal fürchtet man, Shaqiri könnte es ähnlich ergehen. Er werde einfach weiterhin Werbespot für Werbespot drehen. Die Zähne für Selfies blecken. Und ansonsten die Schweizer Hoffnung darauf bleiben, einmal einen Fussballer zu besitzen, der mit den ganz Grossen mitspielen darf.

Die Fussballschweiz wird immer etwas in ihn verknallt sein

Aber dann kommt so ein Freitagabend in Kaliningrad. Und alles wird wieder klar. Weshalb die Kinder kreischen, wieso die Süssgetränkehersteller auf ihn setzen. Warum die Fussballschweiz wohl für immer etwas in ihn verknallt sein wird.

Von der Ostsee her peitscht der Regen übers Feld. Wenigstens ein Team auf dem Feld erinnert an die Vereinten Nationen. Mario Gavranovic schickt ihn los. Die kurzen Beine von Xherdan Shaqiri trommeln auf den Rasen, verzweifelt versuchen ihn die Serben Dusko Tosic und Vladimir Stojkovic noch zu stoppen. Es ist eine raue Umgebung. Aber Xherdan Shaqiri fühlt sich daheim. Vielleicht denkt er: «Das ist richtiger Fussball.»

(SonntagsZeitung)