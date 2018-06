Video: Sommers Abpraller bricht den Eigentor-Rekord

Der Mexikaner Edson Alvarez stellte mit seinem Eigentor zum 0:3 in der 74. Minute des Spiels gegen Schweden einen Rekord auf. Er war an der WM in Russland der siebte Spieler, der ins eigene Netz traf. Am Abend wurde der Penalty Costa Ricas, der von der Latte an Goalie Yann Sommers Rücken und ins Tor prallte, zum achten Eigentor.

Die bisherige Bestmarke wurde an der WM 1998 in Frankreich mit sechs Eigentoren aufgestellt.

(ta)