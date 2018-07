Vorwürfe und ein Armeevergleich

«Ich bin entsetzt.» Corrado Pardini, ­Nationalrat und Fussballfan, sagt, er könne kaum glauben, was Alex Miescher als Generalsekretär des Fussballverbands von sich gegeben habe. «So eine stumpfsinnig nationalistische Stammtischidee ist mir noch nie untergekommen.» Sport spiele eine extrem wichtige Rolle bei der Integration ausländischer Jugendlicher. «Herr Miescher will das offenbar mutwillig zerstören.» In den USA habe es rund um Basket- und Baseball auch eine Debatte gegeben, ob Schwarze echte Amerikaner seien, das sei in den 1960ern gewesen. «Herr Miescher vertritt offenbar dieselbe Geisteshaltung wie die Südstaatler vor 60 Jahren.»

Pardini wirft Miescher vor, mit dieser Debatte vom eigenen «Versagen» abzulenken. Im Spiel gegen Serbien und danach, in Interviews und den sozialen Medien, seien Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. «Der Staff des Verbands hat versagt – er hätte die jungen Spieler besser vorbereiten und enger betreuen müssen.» Für Pardini ist klar: «Die Leistung zählt, nicht die Herkunft der Eltern.»

«Auf die richtige Seite schiessen»

Auch rechts herrscht Skepsis: «Das ist keine Frage des Papiers, sondern von Herz und Kopf», sagt SVP-Nationalrat Adrian Amstutz. «Unabhängig von der Herkunft vermisse ich bei vielen Nationalspielern die klare Identifikation mit der Schweiz, den Stolz, für sein Land aufzulaufen.» Wo Schweiz draufstehe, müsse auch Schweiz drin sein. Gerade bei einer WM sei das ein Erfolgsfaktor. Dann zieht Amstutz einen Vergleich, von dem er selber sagt, dass ihn viele nicht gern hörten: «Ich kann nur hoffen, dass es in der Schweizer Armee besser läuft und unsere Soldaten mit fremden Wurzeln im Ernstfall auf die richtige Seite schiessen.»

Soll die Armee etwa Doppelbürger abweisen? Nein, aber im Ernstfall komme es erst recht auf die innere Überzeugung an, so Amstutz. Darauf, ob einer ohne Wenn und Aber für den Schutz der Menschen in der Schweiz kämpfe oder für ein anderes Land, eine radikale Religion. Diese Entschlossenheit vermisse er auch bei manchen Männern, die nur den Schweizer Pass haben.

«Es ist ja keine Einbahnstrasse»

Pragmatisch sieht es FDP-Ständerat Andrea Caroni: «Bei mir müssten Doppelbürger auf der Bank sitzen, wenn die Nationalmannschaft gegen das Land spielt, dessen Pass sie auch haben.» Zudem könne der Verband in Ausbildungsverträgen Konventionalstrafen festlegen, damit geförderte Spieler die Kosten zurückzahlen, wenn sie später für ein anderes Land spielen.

Der Dachverband Swiss Olympic reagiert uneinheitlich: Während Präsident Jürg Stahl gegenüber dem «Blick» die Idee befürwortet und von einer Ausweitung auf andere Sportarten spricht, sagt Sprecher Alexander Wäfler, Swiss Olympic selber sehe für den Sport insgesamt keine Notwendigkeit, diese Frage neu zu regeln. «Das Ganze ist ja keine Einbahnstrasse.» Wäfler verweist auf Schweizer Sportler wie Donghua Li oder Iouri Podladtchikov, die auch nicht für ihre Geburtsländer starteten und über deren Erfolge sich die Schweiz freue. Der SFV gab gestern keine weiteren Auskünfte.

