Das verrückte Fussballmuseum

Wie er das liebt, Geschichten zu erzählen, detailliert und voller Hingabe. Notfalls tut er das bis nachts um drei wie neulich, als ein Brasilianer bei ihm vorbeischaute und so fasziniert war, dass er nicht auf die Uhr schaute. Sergei Lejbgrad wirbelt gerade wieder, in der rechten Hand schwingt er einen Taktstock wie ein Dirigent, ohne Punkt und Komma reiht er Episode an Episode. «Willkommen im Fussballmuseum von Samara», sagt Lejbgrad und breitet die Arme aus, die Augen leuchten.

56 ist der stolze Gastgeber und eine Berühmtheit in der Stadt, der Radiojournalist ist eine der markanten Stimmen von Echo Moskwy. Die Literatur ist sein Spezialgebiet, er mag besonders Gedichte. Nur ein Thema packt ihn noch mehr: Fussball. Und Fussball heisst für ihn vor allem: FK Krylja Sowetow Samara. Das ist seit über einem halben Jahrhundert sein Club, für den er alles liegen lässt, wenn es sein muss. Und wenn es um Krylja geht, macht ihm auch keiner etwas vor. Er ist ein Lexikon, kann jedes Ereignis dem genauen Datum zuordnen, er hat Dutzende Trainer kommen und gehen sehen. Stolz trägt er eine Trainerjacke mit dem Vereinswappen auf der Brust, die Verbundenheit, die Nähe versteckt er nicht. «Ein Leben ohne Krylja», sagt er, «das ist unvorstellbar.»

Eintauchen, staunen, zuhören

Sein Heiligtum befindet sich in einem guten Viertel unweit von Bibliotheken und der Universität. Das Haus wirkt unscheinbar und ist doch keines wie viele, weil es früher eine Schule war, die auch Schriftsteller Alexei Nikolajewitsch Tolstoi besuchte. Der Zugang ist eingerahmt mit Teilen eines Originaltores aus dem alten Metallurg-Stadion, und als Lejbgrad nach wenigen Schritten rechts abbiegt, eine Tür öffnet und Stufen nach unten führen, schiesst einem durch den Kopf: ein Museum? In einem Keller?

Wen Zweifel beschleichen, sollte trotzdem nicht umkehren, sondern eintauchen, staunen, zuhören. Und sich Zeit nehmen. Lejbgrad schätzt, dass bis jetzt 20 000 verschiedene Artikel zusammengekommen sind. Verteilt liegen, hängen, stehen, schweben sie in vier Räumen. Die meisten haben einen Zusammenhang mit dem FK Krylja. Und vermutlich könnte Lejbgrad zu jedem Gegenstand ein paar blumige Worte verlieren. 20'000 Geschichten. 20'000-mal Emotionen. In seinem Reich wirkt es nicht aufgeräumt, niemand rennt mit dem Staubwedel durch den Keller. Aber Lejbgrads Museum ist eine liebevoll eingerichtete Fundgrube, ein wunderbares Sammelsurium.

Auch Carlo Bertolini ist dabei

Er zeigt Handschuhe von Lew Jaschin, der sowjetischen Goalielegende von Dynamo Moskau. Doziert über Pokale, die eine kleine Glasvitrine füllen. Zeigt Schwarzweissbilder aus Zeiten, in denen es im Stadion noch keine Werbung und in der Stadt keine WM gab. Und er hat im Angebot noch so viel mehr: Wimpel, Trikots, Megafone, alte Schuhe, Tröten, eine Uralt-Schreibmaschine aus dem Sekretariat, Dutzende, nein: Hunderte Schals, Maskottchen, Matchberichte aus Zeitungen, Statuen, Tassen, Bälle, Tickets, Medaillen, Pins, Trillerpfeifen, Widmungen, Fahnen – kaum ein Fleck, der nicht zugepflastert ist.

Ein Foto zeigt den früheren Schweizer Schiedsrichter Carlo Bertolini, den es einmal an ein Europa-League-Spiel nach Samara verschlagen hat. Lejbgrad bleibt vor einem Plakat stehen, das ein besonderes Spiel ankündigt: FK Krylja gegen einen Totengräber. Es ist eine Erinnerung an 2010, als den Club finanzielle Sorgen plagten und das Ende drohte. Der Totengräber hat übrigens auch eine Herkunft: Er stammt aus Moskau. «Wir hätten damals Hilfe von dort brauchen können, bekamen aber keine, nicht vom Verband, nicht vom Staat», sagt Lejbgrad und schüttelt den Kopf.

Der «Magic Room» und ein 5:0

Er bittet in das hinterste Zimmer, «Magic Room» nennt er es. Mittendrin steht eine Säule, und wer mit der flachen Hand darauf klopft, kann das Schicksal seiner Mannschaft beeinflussen. Sagt er. Am Donnerstag hatte er fünfzig Gäste, alles Russen. Lejbgrad erklärte ihnen den Sinn und Zweck des Rituals, dann wurde es laut – und Russland eröffnete die WM mit einem 5:0. Er ruft alle zu sich, die sich im Raum aufhalten, befiehlt ihnen, sich mit der rechten Hand an der Säule festzuhalten, dann ruft er: «Krylja! Krylja!» Lejbgrad kann seine Emotionen nicht zurückhalten: «Das bringt Glück! Fussball ist für uns in Samara Religion.»

Worte, schnell gesagt – ihm nimmt man sie ab. Geht es Krylja schlecht, geht es auch ihm schlecht.

Er freut sich auf die neue Saison, auf Monate, in denen der FK Krylja wieder die Prominenz aus Moskau und St. Petersburg begrüssen darf. Der Verein ist eben erst wieder in die Premjer Liga aufgestiegen, und er hat nun dank der WM auch ein erstklassiges Stadion, die Samara-Arena. «Hundert Jahre haben wir darauf gewartet», sagt Lejbgrad, «es war bitter nötig, eine bessere Infrastruktur zu bekommen. Das haben wir verdient.»

Wir, das sind: Spieler, aber eben auch vor allem sie, die Fans, für die Fussball mehr ist als nur ein Zeitvertreib. Und davon gibt es in Samara ganz viele. Alexander Wojewodin zum Beispiel, abgeschlossenes Studium, Stelle beim Staat, jetzt verbringt er einen Abend im Museum. «An einem Matchtag interessiert mich nur eines: Krylja», sagt er, «alles andere kann warten.» Oder Andrei Korjepin, der einen Russland-Schal um den Hals gehängt hat, fragt strahlend: «Kann es viel Bedeutenderes geben als Fussball?»

Das mitleidige Lächeln

Der FK Krylja ist kein reicher Club, er wird nicht alimentiert mit Geldern eines Oligarchen. 16 Millionen Franken beträgt das Budget nur, dafür können die Reichen der Liga höchstens ein mitleidiges Lächeln übrig haben. Das stört sie in Samara nicht. Sie sind schon einmal zufrieden, dass sie auf ihrem Trainings­gelände einen Naturrasen in perfektem Zustand haben, eine russische Sauna, eine Unterkunft mit 45 Zimmern, dazu 60 Angestellte inklusive 7 Köchen. Und sie haben Andrei Tichonow, ihren Trainer, der in der Öffentlichkeit hohes Ansehen hat. «Dank ihm sind wir endlich wieder da, wo wir hingehören», sagt Wojewodin, «und was immer in Zukunft passiert: Wir halten die Treue.»

Sergei Lejbgrad hört ihm zu und nickt anerkennend: «So sind wir eben, so sind die wahren Fans von Krylja.» Er bittet um einen Eintrag in das Gästebuch, und bevor es wieder ans Tageslicht geht, sagt er: «Wenn Herr Bertolini mir eine Trillerpfeife schicken könnte – dafür fänden wir ganz sicher ein schönes Plätzchen.»

