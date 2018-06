«Schweden wird sich gegen die Schweiz durchsetzen»

Am Tag, an dem Schweden mit einem 3:0 gegen Mexiko triumphierend in den Achtelfinal einzieht, spürt Mats Gren, wie Euphorie seine Heimat erfasst. «Irgendwie ist es typisch schwedisch», sagt er, «jetzt werden schon Vergleiche mit 1994 angestellt, als wir an der WM den dritten Platz erreichten.» Er aber warnt: «Bleiben wir schön auf dem Boden.»

Gren (54) spielte von 1986 bis 2000 für GC, seit vier Jahren ist er Sportchef beim IFK Göteborg. Mit seinem Club hat er sich nach Nordschweden zurückgezogen, in idyllischer Umgebung bereitet sich die Mannschaft auf die Fortsetzung der Meisterschaft am 8. Juli vor. Gleichzeitig verfolgt er erfreut, wie sich seine Landsleute in Russland präsentieren.

Schweizer Meister 1998: Kapitän Mats Gren hält nach dem Sieg gegen Servette Genf den Pokal in den Händen. Foto: Keystone / Walter Bieri

1. Die solidarische Mannschaft

Das Nationalteam 2018 besteht nicht aus einer Ansammlung von grossen Namen. Emil Forsberg, 26 und Offensivkraft von RB Leipzig, gilt als Mann mit dem meisten Talent. «Allerdings ist er noch nicht in Bestform», sagt Gren. Die Chefs sind für ihn ohnehin zwei andere: Captain Andreas Granqvist vom russischen Club Krasnodar als Abwehrorganisator und Sebastian Larsson als unermüdlicher Arbeiter im Mittelfeld. Allerdings fehlt Larsson gegen die Schweiz gesperrt.

Gren ist überzeugt, dass Schweden auch ohne ihn zu einigem fähig ist. Weil er beim 1:2 gegen Deutschland eine starke Leistung gesehen habe, «obschon die Deutschen nicht die Deutschen waren, wie man sie eigentlich kennt». Weil er Vertrauen in den Trainer hat: «Janne Andersson hat die Gabe, bei der Zusammenstellung einer Gruppe die idealen Charaktere zu finden.» Und weil er einen ausgeprägten Zusammenhalt feststellt: «Jeder hilft dem anderen, der Stürmer hilft notfalls ganz hinten aus. Alle zeigen eine Mentalität, die den ­Zuschauern gefällt.»

Das 1:0 für Schweden gegen Deutschland: Fehlpass, Konter und ein sehenswerter Lupfer. Video: SRF

Mit Blick auf den Achtelfinal heisst das für ihn: «Der ­Gegner verfügt vielleicht über die etwas besseren Individualisten. Aber ich sehe uns als Kollektiv im Vorteil. Und wir sind physisch bereit.»

2. Das starke Signal

Der Zusammenhalt zeigte sich dieser Tage mit einer starken Aktion. Jimmy Durmaz, ein Mittelfeldspieler mit türkischen Wurzeln, hatte gegen Deutschland das Foul begangen, das zum Freistoss in der 95. Minute und zur 1:2-Niederlage geführt hatte. Durmaz wurde darauf in sozialen Medien übel beleidigt, gar Morddrohungen soll es gegeben haben. Danach stellten sich Team und Trainer geschlossen hinter den 29-Jährigen und verurteilten die Anfeindungen.

«Was spielt es für eine Rolle, wer woher kommt?», fragt Gren, «Durmaz trägt das schwedische Trikot, damit ist das Thema erledigt. Kein Spieler begeht absichtlich einen Fehler. Aber das interessiert einzelne Leute nicht, sie verbreiten auf irgendwelchen Kanälen ihren Unsinn.» Grundsätzlich nimmt Gren die Stimmung im Land gegenüber der Auswahl als sehr positiv wahr: «Das zeigen die Reaktionen. Jene, die Durmaz verunglimpft haben, werden scharf kritisiert.»

«Was spielt es für eine Rolle, wer woher kommt»: Team und Trainer stellen sich hinter Jimmy Durmaz. Video: Reuters

Es gab Zeiten, da redete kaum jemand von Zusammenhalt bei den Schweden, sondern nur von einem: Zlatan Ibrahimovic. Und jetzt?

3. Der vergessene Egozentriker

Als die EM in Frankreich mit einer Ernüchterung bereits in der Vorrunde endete, gab Ibrahimovic seinen Rücktritt bekannt. Er hatte zwar so viele Tore wie noch kein Schwede vor ihm erzielt (62). Gleichwohl hielt sich der Aufschrei nach seinem freiwilligen Abgang in Grenzen, weil die Meinung herrschte, dass er niemandem neben sich auch nur ein bisschen Scheinwerferlicht gegönnt habe. Als der mittlerweile 36-jährige Egozentriker meinte, das Nationalteam könne in Russland unmöglich ohne ihn bestehen, wartete er vergeblich auf eine Einladung zum Comeback. Die Schweden waren bestens ohne ihn durch die Qualifikation und die Barrage gegen Italien gekommen. Sie sagten sich: An der Endrunde geht das auch ohne ihn. Der Superstar ist in Vergessenheit geraten.

Im Exil: Zlatan Ibrahimovic gibt sich nach seinem Einstand bei L.A. Galaxy gewohnt selbstverliebt. Video: sid

«Er war unbestritten einer der Besten überhaupt», sagt Gren, «aber jetzt freuen sich viele darüber, dass das Team ohne ihn Erfolg hat. Niemand hat sich dahin gehend geäussert, dass es ein Versäumnis sei, ihn nicht aufgeboten zu haben.»

4. Die euphorischen Fans

Zu Tausenden sind sie unterwegs, alle in Gelb natürlich. Sie feiern in Nischni Nowgorod, am Strand von Sotschi, sie sorgen für Stimmung in Jekaterinburg – und jetzt soll St. Petersburg temporär ein gelbes Kleid erhalten. Stürmer Ola Toivonen sagt: «Ich hoffe auf eine Wallfahrt unserer Fans.»

«Auf Wiedersehen Deutschland»: Schweden Fans feiern ihre Mannschaft. Video: AFP

Das wünscht sich auch Captain Granqvist, für den der 3. Juli 2018 noch aus anderem Grund ein spezielles Datum werden soll. Auf den Dienstag ist die Geburt des zweiten Kindes terminiert. Soll er nach Hause fliegen? Kaum. «Nach Diskussionen mit meiner Frau Sofie tendiere ich dazu, den Achtelfinal zu bestreiten.»

5. Der schwedische Optimismus

Die Schweden wollten einem Gegner unbedingt aus dem Weg gehen: Brasilien. Jetzt erhalten sie die Schweiz vorgesetzt, die auf Schär und Lichtsteiner verzichten muss. Aber für Mats Gren ist das kein Grund, zu denken, es erleichtere die Aufgabe markant: «Der Respekt bleibt gross. Alle wissen, dass die Schweizer eine vorzügliche Qualifikation absolviert haben.»

Shaqiri schiesst die Schweiz ins Glück: Das 2:1 gegen Serbien. Video: SRF

Trotzdem tippt er auf einen schwedischen Sieg in der Verlängerung: «Wenn unsere Mannschaft am Dienstag in St. Petersburg das bietet, was sie bis jetzt abgeliefert hat, wird sie sich durch­setzen.»

(Tages-Anzeiger)