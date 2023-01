FC Tössfeld in Winterthur – Fussballer geben der Kunst eine Chance Das umstrittene Kunstwerk im neuen Clublokal des FC Tössfeld darf bleiben, vorerst ein Jahr lang. Darauf haben sich alle Beteiligten geeinigt. Helmut Dworschak

Teils figürlich, teils abstrakt: Die All-over-Malerei «Circuit Flow» von Stephanie und Maureen Kägi im Bistro des FC Tössfeld. Foto: Milad Ahmadvand

Das Kunstwerk in ihrem neuen Clublokal im Sportpark Deutweg war bei den Fussballern des FC Tössfeld auf Ablehnung gestossen. Die Stadt Winterthur als Auftraggeberin des Werks brachte darauf alle Beteiligten – den Fussballclub, den Quartierverein Mattenbach-Gutschick, die Künstlerinnen Stephanie und Maureen Kägi und den Architekten des Gebäudes – an einen Tisch. Gemeinsam sei entschieden worden, dem Werk ein Jahr lang Zeit zu geben, sagte Nicole Kurmann, Bereichsleiterin Kultur, am Donnerstag in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Am Gespräch nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Bereichs Kultur und des Sportamts teil.