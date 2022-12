Sportpark Deutweg Winterthur – Fussballer lehnen die Kunst in ihrem neuen Clublokal ab Für das Vereinslokal im neuen Garderobengebäude Talgut haben die Künstlerinnen Maureen und Stefanie Kägi ein Werk geschaffen. Das kommt im Verein nicht gut an. Helmut Dworschak , Adrian Mebold

Das Vereinslokal des FC Tössfeld mit Kunst am Bau. Foto: Marc Dahinden

Wer einen Blick in das neue Bistro des FC Tössfeld wirft, erhält den Eindruck, hier hätte sich jemand kreativ ausgetobt. Dicke und dünne blaue Linien, die an Kugelschreiberstriche erinnern, laufen wild über Wände und Decke. Manchmal sind Figuren zu erkennen, Fussballspieler im Zweikampf etwa, Hände und Füsse, mitten drin eine offene Trinkflasche, wie sie im Sport verwendet wird. Manches erinnert auf den ersten Blick an spontanes Gekritzel.