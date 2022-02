Brasilien – Fussballfan bei Schlägerei erschossen Die Fans versammelten sich vor dem Stadion Allianz Parque, um das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragene Spiel zu verfolgen. Als es im Anschluss darauf zu einer Schlägerei kam, wurde einem 35-jähriger Mann in die Brust geschossen.

Diese schauten zuvor die Partie, des in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragenen Spiels vor dem Stadion Allianz Parque.

Bei einer Schlägerei in der brasilianischen Stadt São Paulo ist ein Fussballfan erschossen worden. Wie die Polizei am Samstag (Ortszeit) mitteilte, brach die Schlägerei nach einer Niederlage des örtlichen Fussballclubs Palmeiras São Paulo gegen den FC Chelsea aus. Die Fans versammelten sich vor dem Stadion Allianz Parque, um das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragene Spiel zu verfolgen, das Chelsea 2:1 für sich entschied.

Danach sei es zu einer Schlägerei zwischen Fans der brasilianischen Mannschaft gekommen, erklärten die Einsatzkräfte. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde einem 35-jähriger Mann in die Brust geschossen. Er sei wenig später seinen Verletzungen erlegen. Die Fans hätten sich zudem gegenseitig mit Steinen und anderen Wurfgeschossen beworfen.

Auch Familien mit Kindern befanden sich den Angaben zufolge unter den Zuschauern. Die Krawalle dauerten etwa eine halbe Stunde, dann griff die Polizei ein.

