Spurabbau im Zürcher Kreis 3 – Fussgänger und Velos bekommen mehr Platz Die Verkehrssituation an der Schmiede Wiedikon in Zürich sorgte während Jahren für Ärger. Nun führt die Stadt ein neues Regime ein und pflanzt Alleen. Tina Fassbind

Mehr Platz für Fuss- und Veloverkehr an der Schmiede Wiedikon. Foto: Ela Çelik

Vor rund zehn Jahren wurde die Schmiede Wiedikon, eine der am stärksten frequentierten Kreuzungen im Kreis 3, autofrei umgestaltet. Doch die Verkehrsführung für Velos sorgte seither immer wieder für Ärger – insbesondere jene Flächen, die sich Fussgängerinnen und Fussgänger mit Velofahrenden teilen müssen. Am vergangenen Freitag hat die Stadt nun Pläne aufgelegt, mit denen sie einige Problemstellen im Quartier beheben will.

Unter anderem will das Tiefbauamt auf den Fussgängerinseln der Kreuzung separate Velostreifen anbringen und den Mischverkehr auf den Trottoirs aufheben. Radfahrerinnen bekommen einen gesonderten Veloweg. Vor der Migros-Filiale mündet dieser in die Zurlindenstrasse, die künftig mit Fahrrädern in beide Richtungen befahrbar sein wird. Dazu sind zwischen der Bremgarten- und der Birmensdorferstrasse ein Fahrstreifenabbau und die Einführung eines Einbahnregimes für den Autoverkehr nötig, wie es in der Ausschreibung heisst.