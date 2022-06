Unfall im Zürcher Kreis 5 – Fussgänger von Tram erfasst und verletzt Kurz bevor ein 4er-Tram an einer Haltstelle einfuhr, überquerte ein 37-Jähriger das Tramtrassee. Es kam zur Kollision. Pascal Unternährer

Kurz vor der VBZ-Haltestelle «Toni Areal» kam es zum Unfall. Bild: Google Street View

Am Dienstag um 10.30 Uhr fuhr ein Tram 2000 auf der Pfingstweidstrasse Richtung Bahnhof Altstetten. Kurz vor der Haltestelle «Toni-Areal», gleich bei der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), überquerte ein Passant das Trassee und wurde vom 4er-Tram erfasst.

Der 37-Jährige wurde mit unbekannten Verletzungen von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Der Unfallhergang ist unklar und wird untersucht. Für eine umfassende Beweissicherung rückte mein Team des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei aus.

Diese sucht Zeugen des Unfalls (Tel. 0 444 117 117).

Innert einer Woche ist es der dritte VBZ-Unfall mit Verletzten. Am vergangenen Mittwoch kam es bei der Haltestelle Löwenplatz zu einem Vorfall: Ein Mann wurde von einem Bus der Linie 31 mitgeschleift. Am Freitag musste der Chauffeur eines 31ers am Kreuzplatz eine Notbremsung machen, um einem Velofahrer auszuweichen, worauf elf Primarschülerinnen und -schüler und eine Lehrerin verletzt wurden.

