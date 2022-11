Autounfall im Zürcher Kreis 1 – Senior fährt Fussgänger tot Kurz nach 12 Uhr kollidierte ein 81-jähriger Fahrer mit einem 46-jährigen Mann auf der Uraniastrasse. Der Fussgänger wurde schwer verletzt und verstarb an der Unfallstelle. Sascha Britsko

Trotz Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte verstarb er noch an der Unfallstelle. Foto: 20min

Am Montagmittag kam es im Kreis 1 zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Gemäss Stadtpolizei Zürich fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Personenwagen kurz nach 12:15 Uhr auf der Gerbergasse rückwärts in Richtung Uraniastrasse. Dabei habe das Fahrzeug zuerst eine Bauabschrankung touchiert, bevor es Höhe Gerbergasse 2 zur Kollision mit dem Fussgänger kam.

Der 46-jährige Mann wurde dadurch schwer verletzt. Trotz Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte verstarb er noch an der Unfallstelle.

Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei Zürich untersucht. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.

