Triengen LU – Fussgängerin wird von Auto erfasst und stirbt Auf der Kantonsstrasse in Triengen LU kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall.

Am Dienstag kurz vor 18 Uhr hat sich in Triengen im Kanton Luzern ein tödlicher Unfall ereignet. Eine betagte Frau wollte die Kantonsstrasse überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Die Fussgängerin verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Luzerner Polizei in einem Tweet schreibt.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar und wird nun ermittelt. Wie «Argovia Today» schreibt, war die Hauptstrasse zwischen Sursee und Aarau während mehrerer Stunden gesperrt.

chk

