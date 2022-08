Hirntoter Zwölfjähriger – Ganz Grossbritannien bangte um Archie Die Eltern des 12-jährigen britischen Buben wehrten sich monatelang dagegen, dass das Spital die lebenserhaltenden Massnahmen abstellt. Vergeblich. Ist ein Fall Archie auch in der Schweiz möglich?

Peter Nonnenmacher Nadja Pastega

Archie im London Hospital. Foto: Keystone

In betretener Anteilnahme hat in den letzten Wochen eine ganze Nation ein menschliches Drama im Royal London Hospital verfolgt. Mit allen Mitteln wehrten sich die Eltern des für hirntot erklärten Jungen Archie Battersbee dagegen, dass das Spital die lebenserhaltenden Massnahmen für ihn einstellen würde – am Ende ohne Erfolg. Am Samstag ist der zwölfjährige Bub aus Southend-on-Sea, im Südosten Englands, verstorben.