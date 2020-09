Coronafälle an Schule Zollikon – Ganze Klasse steht unter Quarantäne Weil zwei Sekundarschüler des Schulhauses Buechholz positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, muss eine gesamte dritte Sekundarklasse in Quarantäne. Es ist nicht der einzige Fall im Schulhaus. Philippa Schmidt

An der Zolliker Schule Buchholz gibt es mehrere Coronafälle. Archivfoto: Michael Trost

In Zollikon muss eine gesamte 3. Sekundarklasse in Quaräntäne, wie die Gemeinde am Donnerstag informiert. Dies weil zwei der Schüler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden. Ein dritter Schüler einer Parallelklasse wurde ebenfalls positiv getestet. Er befindet sich auch in Quarantäne. Weitere Klassenschliessungen könnten deswegen nicht ausgeschlossen werden.