Frauen am Herd – Gastro-Präsident bereut Hausfrauen-Aussage Weil die Fachkräfte in der Gastrobranche fehlen, empfiehlt Bruno Lustenberger Hausfrauen eine Kochlehre. Es hagelte Kritik, nun entschuldigt er sich.

Nina Fargahi

Aargauer Gastro-Präsident Bruno Lustenberger. Foto: PD

«Manch eine Hausfrau kann zu Hause schlecht kochen oder mehr schlecht als recht.» Das sagte Bruno Lustenberger im Fernsehen bei TeleZüri. Weil in der Schweizer Gastrobranche die Arbeitskräfte fehlen, hatte der Präsident des Branchenverbandes Gastro Aargau eine zündende Idee: Hausfrauen sollen eine Kochlehre machen. Eine Kochausbildung für das weibliche Geschlecht sei von grossem Vorteil. «Wenn ein junges Fräulein eine Kochlehre macht, so kann sie zu Hause mindestens einmal etwas kochen», sagte er. Und wenn dann die Kinder draussen seien, könne sie wieder in den Beruf einsteigen. «Eine gute Sache.»