Folgen der Teuerung – Gastrobetriebe spüren die Inflation Die Gastronomen stehen vor einem Dilemma: Die Teuerung zieht unvermindert an. Soll nun die Kundschaft deswegen tiefer in die Tasche greifen müssen? Die Branche ist sich unschlüssig.

Das schöne Wetter lädt zu einem Drink ein: Aber soll die Kundschaft in den Beizen wegen der Teuerung mehr bezahlen? Foto: Anthony Anex (Keystone/Symbolbild)

Wegen der Teuerung haben einige Gastronomen ihre Preise bereits angehoben, andere dagegen warten noch ab. Sie wollen die Gäste nach Corona nicht bereits wieder vergraulen.

Eine Kette, die bereits reagiert hat, ist der amerikanische Branchenriese Starbucks. Man habe die Preise etwas angehoben, bestätigt eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Sie erklärt: «Mehrere Faktoren beeinflussen unsere Preisgestaltung. Die veränderten Marktbedingungen haben aber eine Rolle gespielt.»

Nicht nur bei den Ketten, auch bei den kleinen Cafés und Restaurants spürt man die Teuerung. Ein Zürcher Szenegastronom, der lieber anonym bleiben möchte, erklärt, dass er die Inflation vor allem bei den Energiepreisen spüre.

Auch das Bier sei im Einkauf teurer geworden, ansonsten hielten sich die Preisausschläge glücklicherweise noch in Grenzen. Bisher habe er die Preise noch nicht erhöht, doch ziehe er einen solchen Schritt derzeit auf jeden Fall in Erwägung.

Die Frage nach der Erhöhung

Ähnlich wie in der Deutschschweiz sieht es auch in der Westschweiz aus. Bei den Restaurants der Kette Francesca, die in der Schweiz vier italienische Restaurants betreibt, hat man die Preise zwar noch nicht erhöht, wie Firmenchef Antoine Arbogast auf Anfrage erklärt. Doch werde sich die Frage spätestens am Ende des Jahres erneut stellen – je nachdem, wie sich die Preise im Einkauf weiter entwickeln.

Abo Kolumne von Meret Schneider Gebt uns die Kosten weiter! Abo Beizen und ihr Bier Knebelverträge, Rausch und Geld Arbogast befürchtet ausserdem, dass die Inflation die Kunden vom Restaurantbesuch abschrecken könnte, die bereits wegen des Homeoffice weniger zahlreich seien als vor der Krise, auch wenn er selbst die Preise nicht erhöht. «Die Konsumenten wollten wohl am ehesten beim Benzin sparen bei einer Fahrt ins Restaurant», sagt er. Denn Restaurantbesuche seien Vergnügungsausgaben und damit die ersten Sparmassnahmen der Menschen, wenn das Geld knapp werde. Teuerung beschleunigt sich Derzeit zieht die Teuerung europaweit vor allem in der Eurozone stark an. Doch auch hierzulande hatte sich die Inflation im Mai weiter beschleunigt – wenn auch auf tieferem Niveau. Die Konsumentenpreise sind in der Schweiz im Jahresvergleich um 2,9 Prozent gestiegen, während in der Eurozone die Inflation mit 8,1 Prozent galoppierte. Allerdings haben in der Schweiz die Preise für importierte Waren (+7,4 Prozent) deutlich stärker aufgeschlagen als für einheimische Lebensmittel (+1,5 Prozent). Im Subindex für Hotels und Restaurants kletterten die Preise um 1,0 Prozent. Die Teuerung war bei einigen Lebensmitteln stärker ausgeprägt, so bei Kaffee (+7,4 Prozent), Früchte und Gemüse sowie Glacé (jeweils +5,5 Prozent), frischem Fisch (+4,3 Prozent), Wein (3 bis 7 Prozent) und Bier (+3,7 Prozent).

Mitte Juni erhöhte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Teuerungsprognose für das laufende und die beiden folgenden Jahre. Sie rechnet nun für 2022 mit einer Inflation von 2,8 Prozent, gegenüber 2,1 Prozent bislang.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.