Gastronomie im Kosmos – Sami Khouri übernimmt im Kosmos-Haus die Gastronomie für neun Monate Ab Ende September bespielt der umtriebige Gründer des Palestine Grill das Kulturhaus. Geplant ist ein Lokal mit Nahost-Küche voller Perserteppiche und Möbeln der Savoy-Bar. Claudia Schmid

Hat für das temporäre Lokal 20 Paletten mit Perserteppichen organisiert: Sami Khouri in seinem Dekolager. Foto: Jonathan Labusch

Der Zürcher Gastronom Sami Khouri steht in seinem Warenlager, einer Scheune mitten in Wollishofen. Vollgestellt ist sie mit Schildern, Lampen, Küchenelementen, Fahrautomaten für Kinder, Chilbibahn-Gondeln und Paletten voller Perserteppiche. Bald werden diese Teppiche die Böden und Wände im früheren Kulturhaus Kosmos zieren.

Am Dienstag verschickte Sami Khouri eine SMS an seine Stammkundschaft. Per 28. September eröffne er an der Lagerstrasse 104 für eine begrenzte Zeit ein Restaurant, steht in der Kurznachricht. Wer die Adresse kennt, weiss: Hier befindet sich das Haus des ehemaligen Kulturhauses Kosmos. Es ging im Dezember 2022 in Konkurs und musste schliessen.



Mit seinem Team wird der 34-Jährige in der grossen Lokalität unweit der Langstrasse für neun Monate die Gastronomie übernehmen. Zu den Räumlichkeiten gehören das Bistro mit Bar sowie der dazugehörige grosse Raum dahinter, welcher zum Kinobereich führt. Dort fanden bis zur Schliessung Podien und Lesungen statt.



Lebendige Ecke, kalte Architektur: Rechts im Untergeschoss wird sich das Khouris befinden. Foto: Dominique Meienberg

Wie Ende Mai bekannt wurde, wird künftig das Zurich Film Festival (ZFF), das zur NZZ-Mediengruppe gehört, unter dem Namen Frame die sechs Kinosäle des Kosmos bespielen. Am 28.9. beginnt im Frame auch offiziell das Filmfestival. Wer längerfristig die Gastronomie übernimmt, war im Mai noch offen und bleibt es trotz der von Sami Khouri angekündigten Zwischennutzung weiterhin: Die SBB sind seit mehreren Monaten auf der Suche nach einem passenden Gastropartner, wie diese Redaktion berichtete. Khouri füllt sozusagen die Lücke, bis der fixe Partner da ist.

Erfahren in der Szenegastronomie

Seit zehn Jahren betreibt Sami Khouri den Palestine Grill an der Langstrasse im Kreis 4. Auch das Les Halles im Zürcher Industriequartier und das Club-Restaurant Samigo Amusement auf dem See in der Enge gehören zu seinem Portfolio. Zudem ist er auf Zwischennutzungen spezialisiert – ein Grund, warum ihn die SBB angefragt hätten, sagt Sami Khouri.

Ein Klassiker: Der Palestine Grill an der Langstrasse, der von Sami Khouri und seinem Team betrieben wird. Foto: Jonathan Labusch

Khouri wohnt ganz in der Nähe des Kosmos, betreibt im Quartier sein Büro und weiss, wie der Kreis 4 und die breite Kundschaft in dieser Gegend ticken. «Wir planen im Kosmos-Haus ein familiäres Restaurant mit Middle-Eastern-Küche», sagt er.



Im Khouris, wie das nach seinem Familiennamen benannte Lokal heisst, wird es Spezialitäten wie Hummus, frisch gepressten Granatapfelsaft, Sfiha (mit Rindfleisch gefüllte Teigtaschen), Falafel (die es bereits beim Palestine Grill gibt) oder arabische Pizza geben; mit Hackfleisch belegtes Fladenbrot.

Wurzeln in Palästina

«Das Konzept habe ich schon länger in der Schublade. Jetzt kann ich es mit meiner Familie als Zwischenprojekt realisieren», sagt er. Khouris Eltern kamen vor bald 40 Jahren von Palästina nach Zürich. Er selbst ist in der Stadt aufgewachsen. Die Küche seiner Heimat, geprägt von Esserinnerungen an einem langen Tisch mit vielen Leuten und ebenso vielen orientalischen Gerichten, wolle er den Zürcherinnen und Zürchern weitergeben. Auch seine Eltern, seine Schwester und seine Partnerin sind beim Projekt dabei.

Bevor das Kosmos im vergangenen Dezember schloss, gab es im dortigen Gastrobetrieb verschiedene Konzepte; lange wurde Bistroküche serviert, dann für nur wenige Monate gehobenere Regioküche. Fakt ist: Das Publikum, das im früheren Kosmos von einem vergleichsweise günstigen Kulturprogramm profitierte, war nicht bereit, fürs Essen übermässig viel Geld hinzulegen.



«Das Essen hier muss zugänglich sein. Deshalb wird es im Khouris auch Snacks und Häppchen geben», sagt Sami Khouri. Dass die Räumlichkeiten wegen der harten Architektur wenig Wärme ausstrahlen und für Gastrobetreibende schwierige Grundrisse hätten, sei kein Geheimnis. So gehen Gänge teilweise in offene Räume über, was eine Bespielung schwierig macht. Durch eine dichte Gestaltung wolle er den Räumen Leben verleihen, sagt Khouri.



Neben den Perserteppichen sollen viele Pflanzen im Aussenbereich sowie allerlei Schnickschnack aus seinem Warenlager für Stimmung sorgen. Ebenfalls geplant ist eine «noch nicht spruchreife Kunstinstallation».

Sogar die Zürcher Savoy-Bar aufersteht im Kosmos-Haus

Dazu will Khouri mit seinem Team fast die gesamte Bar des ehemaligen Hotels Savoy Baur En Ville am Paradeplatz provisorisch einbauen. Nach der Schliessung und Liquidation des traditionsreichen Hotels am Paradeplatz im Januar 2022 sicherte sich Khouri nicht nur Barhocker, Tische und Kristalllampen, sondern auch ganze Treppenelemente der Lokalität.

Der gelernte Siebdrucker, langjährige Kameraassistent und leidenschaftliche Sammler hat ein Flair fürs Optische, fürs Einrichten und Dekorieren. Er weiss, wie man Atmosphäre schafft, und wird auch von anderen Gastronomen immer wieder aufgeboten, um deren Einrichtung aufzupeppen. Zweifel, dass die Zwischennutzung nicht funktionieren wird, hat er nicht. Fragt sich nur, warum er den Gastrobereich im Kosmos-Haus nicht ganz übernimmt?

Gleich daneben gibt es ein weiteres Restaurant mit Nahost-Küche

«Wir wurden von den SBB explizit für ein temporäres Projekt angefragt. Für ein längerfristiges Engagement sind wir wohl zu wild», sagt Khouri, der regelmässig Partys organisiert und seine Orte gern mit Hip-Hop beschallt. Am vergangenen Wochenende hat er für den Gastronomen Michel Péclard eine private Chilbi mit mehreren Bahnen, einer Motorradshow und einem Erlebnisparcours aufgebaut – auf dessen Areal auf dem Campingplatz Fischers Fritz.

Weil sein Restaurant zeitlich beschränkt ist, lässt es Sami Khouri wohl auch kalt, dass sich im Restaurant direkt neben dem Kosmos-Haus ebenfalls ein Restaurant mit Nahost-Küche befindet: Im Hotel 25 Hours ist das Neni untergebracht; eine israelische Kette mit Wurzeln in Wien. Auch dort gibt es Hummus. Eine palästinensisch-israelische Nahostmeile an der Lagerstrasse – zumindest für neun Monate wird sie Realität.

