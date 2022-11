Die besten Küchenchefs der Schweiz – «Gault Millau» kürt Koch des Jahres – damit überzeugt er Der Preisträger verrät seine Geheimnisse in der Küche und sagt, warum Küchenchefs in der Schweiz sich selbst sein können. Wir haben ihn getroffen. Daniel Böniger

Manche Zutat wächst rund ums Restaurant: Chef Benoît Carcenat in seinem Garten. Foto: PD

«Essen soll Freude bereiten», sagt Benoît Carcenat. Und dies gelingt ihm mit seinen Gerichten offenbar zurzeit besonders gut. Der Gastroguide «Gault Millau» verleiht dem Küchenchef, der im Waadtländer Ort Rougemont am Herd steht, den Titel «Koch des Jahres 2023». Nach fünf Jahren geht diese prestigeträchtige Auszeichnung also wieder mal in die Westschweiz, frühere Preisträger waren Tanja Grandits (2020), Mitja Birlo (2022) oder Andreas Caminada (2010).