Viel Bargeld im Umlauf – Gauner bleiben auf Schwarzgeld sitzen Alle zahlen bargeldlos, aber der Notenumlauf schlägt alle Rekorde. Die Gründe für die Bargeldschwemme in der Corona-Krise. Armin Müller

Schwere Zeiten für Kriminelle: Schmutziges Geld lässt sich wegen der Pandemie nicht mehr so leicht und schnell waschen. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Seit März beobachten die Zentralbanken einen Run auf Cash. Die Nachfrage nach Banknoten ging in die Höhe, der Notenumlauf erreichte in vielen Ländern Rekordwerte. Die US-Zentralbank Fed musste in den Notendruckereien Sonderschichten fahren.