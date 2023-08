Rückschlag in Winterthur – Die Grasshoppers liessen ihn ziehen – jetzt trifft er gegen sie GC geht in Winterthur zwar früh in Führung, wird dann aber kaum mehr gefährlich. Am Ende trifft ausgerechnet Randy Schneider zum 3:1. Tycho Frei Marcel Rohner

Am Ende auf Seiten der Sieger: Randy Schneider klatscht mit den Winterthurer Fans ab. Ennio Leanza (Keystone)

Und dann, als hätte noch jemand nach einer bitteren Pointe für diese Partie gesucht, liegt der Ball wieder im Tor. Es jubelt Randy Schneider, 21 Jahre jung, Tordebütant für Winterthur und überhaupt in der Super League – und einst ein GC-Junior.

Diesen Schneider wollten sie bei GC nicht mehr, das war, als die Chinesen einstiegen und lieber Spieler von anderswo holten. Schneider zog weiter nach Aarau, versuchte es in St. Gallen und ist nun in Winterthur. Der Applaus der vielen Zuschauer auf der Schützenwiese muss sich für ihn wie eine grosse Erlösung anfühlen.

Sein Tor ist das 3:1 in dieser Partie, es fällt in der 84. Minute, und damit ist auch klar, dass die Gefühlslage bei den Grasshoppers ziemlich gegenteilig ist im Vergleich zu jener Schneiders. Es fühle sich einfach gut an, sagt der junge Schaffhauser nur, sonst wisse er nicht, was er sagen soll. Auf seinen ehemaligen Verein mag er nicht eingehen.

Es ist ja auch ein Zufall, dass er ausgerechnet in dieser Partie sein erstes Super-League-Tor schiesst. Aber es passt, zumindest aus Sicht der Grasshoppers, schon irgendwie zu diesem Abend, der von einer wunderbaren Stimmung begleitet wird. Die Schützenwiese ist – wie könnte es auch anders sein – ausverkauft.

Der Beste des Abends: Matteo Di Giusto

Die Grasshoppers haben den besseren Start in das Spiel, mehr nicht. Irgendwann kommt ein Bruch, Stürmer Bradley Fink macht ihn nach der Trinkpause aus, also nach etwa der Hälfte der ersten Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt führt GC bereits nicht mehr. Fink hatte selbst getroffen, mit einem schönen Chip nach einem schönen Pass von Tsiy Ndenge.

Für den Ausgleich sorgte der Beste des Abends: Matteo Di Giusto, der Zehner von Winterthur. Sein 1:1 ist eine Augenweide, den Platz, den ihm GC-Verteidiger Dirk Abels bot, nutzte er für einen herrlichen Schuss von der Strafraumgrenze aus. Später trifft er erneut, das Tor wird allerdings aberkannt. Und noch einmal etwas später, bereits in der zweiten Halbzeit, klärt Abels einen seiner Schüsse auf der Linie. In der Schlussphase verlässt Di Giusto den Platz unter lautem Applaus, Trainer Patrick Rahmen kann sich diesen Wechsel erlauben.

Die Grasshoppers werden in der zweiten Halbzeit nämlich kaum mehr gefährlich, gerade Theo Corbeanu, leuchtende GC-Figur in den ersten drei Runden, findet nie ins Spiel. Nach einer Stunde gerät GC in Rückstand, als Aldin Turkes einen Penalty verwertet. Die Gäste haben noch eine Chance durch Elmin Rastoder, der nach einem Freistoss eine Kopfballverlängerung von Fink nicht im Tor unterbringt, dann kommt nach einem Konter Winterthurs der Moment Schneiders.

Für die Winterthurer ist es nach gleich zwei 2:5-Niederlagen gegen Basel und YB der erste Sieg der Saison, für Rahmens Vorgänger Bruno Berner nach einem 3:1 gegen den FCB die zweite Niederlage. Damit stehen die Teams nach vier Runden und vor der ersten Cup-Pause mit je vier Punkten da. (mro)

Winterthur 3 : 1 GC

Das war's von uns Vielen Dank, dass Sie in unserem Liveticker vorbeigeschaut haben. Wir hoffen, Sie für das Cup-Duell gegen Wettswil am nächsten Samstag wieder begrüssen zu dürfen. Damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Fazit In der zweiten Halbzeit wurde aus einem ausgeglichenen Spiel eine klare Sache zugunsten der Eulachstädter. Winterthur hatte insgesamt mehr Torschüsse und hielt auch den Ball häufig in den eigenen Reihen. Nach einem guten Start wurden die Grasshoppers ziemlich blass und wirkten nicht mehr extrem gefährlich. Dieses Spiel ist ein Grund zum Optimismus für die Fans des FCW, wo man es letztes Jahr doch sehr selten sah, dass Winterthur ein Spiel so klar in der Hand hatte. Während Winterthur somit ihren ersten Sieg einfährt, wird GC nach dem Sieg gegen Basel wieder etwas ausgebremst. Wenn sie in der Super League nicht den Anschluss verlieren wollen, muss bis zum nächsten Spiel eine klare Steigerung her. Spielende Das Spiel ist aus. Winterthur gewinnt. 91. Minute Auswechslung Wechsel beim FCW. Arnold kommt für Jankewitz. 90. Minute 3 Minuten Nachspielzeit. 84. Minute Tor Ballet spielt Schneider in guter Position an und dieser kann links an Hammel vorbei einschieben. Sehr abgeklärt vom Spieler mit der Nummer 6. 83. Minute Auswechslung Wechsel bei GC. Momoh kommt für Corbeanu. 82. Minute Chance für Winterthur Ballet kommt nach einem Ballverlust von GC in eine gute Schussposition und schliesst ab. Hammel wehrt ab. 80. Minute Chance für GC Kacuris Freistoss findet Fink, der per Kopf zu Rastoder weiterleitet. Dieser befördert den Ball aus spitzem Winkel nebens Tor. 78. Minute Chance für Winterthur Ballet zieht von der Strafraumgrenze ab. Hammel hält etwas unsicher, aber ausreichend. 76. Minute Auswechslung Noch ein Wechsel bei Winterthur. Gantenbein kommt für Sidler. 74. Minute Auswechslung Feierabend für Di Giusto, er hat wahrlich genug getan. Für ihn kommt Schneider. 66. Minute Auswechslung GC wechselt verletzungsbedingt. Nigg kommt für de Carvalho. 63. Minute Gelbe Karte Abrashi wird die gelbe Karte gezeigt. 62. Minute Tor Turkes läuft an, schickt Hammel in die falsche Ecke und verwandelt sicher. Turkes' erstes Tor und die erneute Führung für den FCW. 60. Minute Penalty für Winterthur Ballet fällt im Strafraum. Schiedsrichter Schärer zögert kurz und zeigt dann auf den Punkt. 58. Minute Chance für Winterthur Jankewitz legt zurück auf Di Giusto und dieser zieht ab. Abels klärt auf der Linie. 48. Minute Gelbe Karte Sidler sieht die gelbe Karte. Halbzeitende Es geht weiter. 46. Minute Auswechslung Doppelwechsel bei Winterthur. Ltaief kommt für Burkart und Araz für Zuffi. Ältere Beiträge

