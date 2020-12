Niederlage im Berner Oberland – GC fällt zurück in alte Muster und verliert klar Viertes Spiel auf Kunstrasen, dritte Niederlage: Die Grasshoppers unterliegen Thun im Spitzenspiel - die Niederlage ist verdient. Marcel Rohner

Die Thuner bejubeln den Treffer zum 1:0 durch Chris Kablan (vorne) während es die Spieler der Grasshoppers nicht glauben können. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Es ist nicht so, dass es Nikki Havenaar nicht angekündigt hat. Bereits in der ersten Halbzeit wurde er per Kopf gefährlich, traf die Latte. Dann steigt er in der 85. Minute wieder hoch, diesmal macht er alles richtig, der Japaner erzielt das 2:1. Und drei Minuten danach schüttelt Salanovic auch noch Nobrega ab und schiesst das 3:1. Thun setzt seine Serie der Ungeschlagenheit also auch gegen GC fort, der Sieg ist verdient.

Es gab für GC verschiedene Gründe, das Spiel in Thun als Bewährungsprobe zu sehen. Die Berner Oberländer waren in Form und seit sieben Spielen ungeschlagen. Nach anfänglichem Trubel ist Thun doch noch schnell in der Challenge League angekommen. Und: GC hat diese notorische Schwäche auf Kunstrasen, auf der Plastikunterlage wurde in drei Partien erst ein Punkt geholt.