Challenge League – GC hat Mühe und kämpft sich zum Sieg in Chiasso Es ist kein Spiel für Geniesser, aber es ist ein Sieg. Dank Toren von Nikola Gjorgjev und Léo Bonatini schlägt GC Chiasso in einem umkämpften Spiel 2:0. Marcel Rohner

Jubelt über sein erstes Saisontor in einem sonst schwachen Spiel: Nikola Gjorgjev. Foto: Keystone

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die Grasshoppers bezwingen Chiasso auswärts 2:0 – in einem Spiel, das arm an Höhepunkten ist und kaum mehr Tore verdient hat. Das erste erzielt Nikola Gjorgjev kurz nach der Pause. Erst 45 Minuten später erhöht Zuzug Léo in seinem ersten Spiel für die Zürcher, die . sonst während 90 Minuten Mühe haben mit ihrem aufsässigen Gegner und dem holprigen Rasen.