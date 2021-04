Cup-Viertelfinal – GC hat nach Fehlstart keine Chance und scheidet aus Die Grasshoppers unterliegen St. Gallen im Cup-Viertelfinal 1:2. Zwei frühe Tore des Vertreters aus der Super League entscheiden das Spiel. Marcel Rohner

Grasshopper Nuno da Silva reagiert im Schweizer Fussball Cup Viertelfinal zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC St. Gallen 1879 im Stadion Letzigrund in Zuerich am Mittwoch, 14. April 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza) keystone-sda.ch

Nach etwa einer Stunde erwacht GC. Ein Freistoss von Da Silva, eine abgelenkte Flanke für Arigoni, Zigi, der Goalie von St. Gallen, muss zweimal eingreifen. Und die Zürcher merken, dass vielleicht noch nicht alles verloren ist – trotz 0:2-Rückstand zur Pause. «Höher verteidigen», schreit St. Gallens Görtler durch den leeren Letzigrund, «zusammen, zusammen», mahnt Trainer Zeidler.

Sein Gegenüber Pereira bringt kurz darauf Pusic, Demhasaj, Ronan und Leo, viel offensive Power. Das Heimteam probiert in der Schlussphase viel, schöpft Mut. Es ist in seinen Möglichkeiten aber beschränkt, zu stark ist der Vertreter aus der Super League insgesamt. In der Nachspielzeit gelingt dem Italo-Brasilianer Leo zwar noch das 1:2 nach einem Freistoss, unmittelbar danach ist das Spiel zu Ende. St. Gallen genügen die zwei Tore, die es früh im Spiel erzielt hat.