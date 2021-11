Nach dem Punkt gegen YB – GC ist der Aufsteiger, der auf hohem Niveau klagen kann Vor dem Spiel gegen YB wäre der Trainer mit einem Punkt zufrieden gewesen, danach schwingt leises Bedauern über den späten Ausgleich mit – beim 1:1 zeigt seine Mannschaft, was sie ausmacht. Thomas Schifferle

Fünf Berner sind nicht genug: Allan Arigoni trifft mit seinem Kopfball zum 1:0 für GC. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Giorgio Contini sagt es immer und immer wieder. Es soll bloss keiner vergessen, dass die Grasshoppers der Aufsteiger in der Super League sind. Zwei Spiele gegen Serienmeister YB, zwei Unentschieden, zuerst das 0:0 in Bern, jetzt das 1:1 daheim – das kann sich aus Sicht eines Trainers sehen lassen.

«Dafür hätten wir vor dem Spiel unterschrieben», sagt Contini am Samstag im Letzigrund. In der Stimme schwingt gleichwohl das leise Bedauern mit, dass es doch nur ein Punkt geworden ist. Und das liegt an diesem Tor, das in einem Moment fällt, als YB längst den Eindruck macht, als würde es nie mehr ein Tor erzielen.