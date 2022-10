Super League: GC – Servette – GC kämpft sich zurück – und steht wieder als Verlierer da Die Grasshoppers zeigen gegen Servette ein gutes Spiel und Moral. Die zwei Tore von Hayao Kawabe reichen aber nicht für einen Punkt. Marcel Rohner

Hängende Köpfe nach viel unbelohntem Kampf gegen Servette: GC-Spieler nach dem Abpfiff. Foto: Christian Merz (Keystone)

Es dauert keine fünf Minuten, da ist schon wieder alles verflogen. Ziemlich gute 55 Minuten haben die Grasshoppers erlebt. Und dann, als die Stunde ganz rum ist, liegen sie wieder hinten, und das gleich mit zwei Toren. Servettes Boubacar Fofana trifft doppelt. Beim zweiten Treffer hat er die Hilfe Noah Looslis, der ihn foult und ihm einen Penalty ermöglicht.

Die Grasshoppers sind ein Team, das sich zuletzt durch diese Liga schleppte. Und gegen Servette geht die ungemütliche Talfahrt weiter. GC mag zwar noch einmal herankommen, Hayao Kawabe, der beste Spieler auf dem Platz, schiesst zwei Tore, auch er braucht dafür nicht lange, er trifft in Minute 67 und 72.

Der Japaner ist ein Spieler, der diese Mannschaft tragen kann, das tut er am Donnerstag auch. Er ist mit seinen sechs Treffern bester Torschütze des Teams. Es hilft ihm nur nichts, am Ende steht auch er als Verlierer da, ein strittiges Tor von Patrick Pflücke wird gegeben, GC verliert am Ende 2:3.

Die ungemütliche Talfahrt

Damit geht für die Grasshoppers eine ungemütliche Talfahrt weiter. Zuletzt haben sie anfangs September gewonnen, 3:0 gegen Winterthur. Jetzt reihen sie Niederlagen und Unentschieden aneinander. Der Tiefpunkt folgte am Wochenende mit einem 0:1 in Winterthur, bei dem sich der Rekordmeister ganz schlecht präsentierte. Nun hat er nur noch Luzern (ein Spiel weniger), Winterthur und den FCZ hinter sich.

Diese Niederlage gegen Winterthur war nach einem guten Saisonstart das Zeichen dafür, dass bei diesem Team alles zusammenpassen muss, damit es nicht um den nur um die hinteren Plätze kämpfen muss. Darum stellt Trainer Giorgio Contini auch gross um; eine Dreierkette hinten, Kawabe neben Herc im Zentrum und ganz vorne stürmen Dadashov und Morandi.

Tatsächlich machen die Grasshoppers gegen Servette vieles besser als in den vergangenen Wochen. Hin und wieder schwimmen sie hinten, sie haben aber alleine in den ersten zwölf Minuten zwei hochkarätige Chancen, mehr hatten sie gegen Winterthur im ganzen Spiel nicht. Dadashov vergibt sie beide, einmal kommt die Flanke von Bolla, das andere Mal lanciert ihn Morandi herrlich.

GC macht zu wenig aus den Möglichkeiten

Nach 15 Minuten trifft Kawabe den Pfosten. Giorgio Contini ist es nach einer miserablen Leistung, er bezeichnete sie als «inakzeptabel», gelungen, sein Team wieder dorthin zu bringen, wo er es zu Beginn der Saison hatte. Das zeigt die Reaktion nach dem 0:2.

Das einzige Manko, das GC hat, ist, dass es aus diesen Möglichkeiten kein Tor macht und es zu diesem 0:2 kommt. Dadashov hat seine dritte Möglichkeit keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff, diesmal wird er von Lei Li eingesetzt, der auch wieder einmal eine Chance bekommt. Der Chinese spielte zuletzt gegen Sion und Winterthur keine Minute. Weil Contini nun wieder auf die Dreierkette setzt, steht er von Beginn an auf dem Platz.

Ganz stilsicher sind Li und seine Kollegen Ribeiro und Loosli aber nicht immer, darum ist es dann doch Servette, das in Führung geht. Li klärt eine Flanke mit dem Kopf und will dabei Kawabe anspielen, findet aber nur Servettes Fofana. Und los geht eine wilde letzte halbe Stunde im Letzigrund.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

