Challenge-League-Auftakt – GC knorzt, zaubert und zittert sich zum Sieg Trotz Rückstand kommt GC gegen Winterthur zum ersten Sieg dieser Saison. Der Rekordmeister gewinnt im Letzigrund 3:2. Christian Zürcher

Derby zum Beginn der Challenge League:

Pascal Schuepbach spielte mit dem FC Winterthur gegen Eliseu Nadjack und GC im Letzigrund. Foto: Marc Schumacher (freshfocus) Optimaler Start für die Gäste: Davide Calla brachte Winterthur in Front und jubelte. Foto: Marc Schumacher (freshfocus) Unter anderem den direkt verwandelten Freistoss von Petar Pusic zum 3:1. Foto: Marc Schumacher (freshfocus) 1 / 5

Der Start in die neue GC-Zeit beginnt schlecht. Denkbar schlecht. Wenig will den Zürchern gelingen. Und dann kombiniert sich Winterthur in der 26. Minute derart vorzüglich durch den GC-Strafraum, dass der ehemalige GC-Spieler Davide Calle nur noch ins leere Tor einschieben muss.

Auf der Tribüne: Hände verwerfen. Nicht schon wieder. Doch die Tristesse dauert nur kurz an. Zwei Minuten später folgt ein GC-Angriff über rechts, Giotto Morandi flankt, der Winterthurer Goalie Dario Marzino lenkt den Ball an den heraneilenden Pina Nunes, von dem kullert der Ball ins Tor. Glücklich zwar, aber es hilft dem GC-Spiel. In der 37. Minute geht es wieder über rechts, diesmal spielerisch gekonnter, der Ball kommt zu Morandi, der den Ball ins Tor schlenzt.

Das GC-Herz hüpft. Seit langem wieder einmal.

Die Aufstellung von GC ist eine Mischung aus alt und neu. Sechs Spieler in der Anfangsformation waren schon vergangene Saison im Kader. Mit den Verteidigern Toti und Nadjack, den Mittelfeldspielern Santos und Pina Nunes stehen vier neu verpflichtete Portugiesen in der Startaufstellung, im Sturm spielt der fünfte Neuzugang Shkelqim Demhasaj aus Luzern. Es sind aber die bewährten Kräfte um Gjorgjev, Morandi und Pusic, die spielerisch auffallen.

Dieser Pusic hat einen vorzüglichen linken Fuss und darf in der 61. Minuten aus halbrechter Position aus 19 Metern einen Freistoss treten und schlenzt ihn sehenswert ins Tor. Es folgt eine Standing Ovation auf der Haupttribüne. Das GC-Herz hüpft. Seit langem wieder einmal.

Doch GC lässt nach, kommt unter Druck und foult Roman Buess im Strafraum. Dieser trifft zum Anschlusstreffer. Es folgen Minuten des Krampfes und Knorzes, alle Souveränität ist plötzlich verflogen. Winterthur kann das nicht ausnutzen, verpasst beste Chancen - und GC zittert sich letztlich zum ersten Sieg in dieser Saison der grossen Ziele.

GC - Winterthur 3:2 (2:1)

Tore: 26. Calla 0:1. 28. Pina Nunes 1:1. 37. Morandi 2:1. 61. Pusic. 69. Buess

GC: Matic; Nadjack, Cvetkovic, Gomes, Arigoni; Pusic, Pina Nunes, Santos (84. Schmid), Gjorgjev (74. Lenjani); Morandi (84. Fehr); Demhasaj (70. Ponde)Bemerkungen: GC ohne Dadashov, Iodice, Ronan, Salvi (alle verletzt)