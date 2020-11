FC Aarau mit Corona-Fall – GC-Spiel muss vorsorglich verschoben werden Weil sich bei Gegner Aarau jemand mit Covid-19 infiziert hat, kommt es am Freitagabend kurzfristig nicht zu einem Duell im Brügglifeld. Marcel Rohner

GC-Trainer João Carlos Pereira und sein Team kommen heute nicht zum Einsatz. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus) Bei Gegner Aarau hat sich ein Akteur mit dem Coronavirus infiziert. Ob es ein Spieler ist, wurde nicht kommuniziert. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) Die Challenge-League-Partie wurde nun vorsorglich vertagt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus) 1 / 3

Die nächste Partie fällt dem Coronavirus zum Opfer. Wie der FC Aarau am Freitagnachmittag mitteilt, ist sein Heimspiel gegen den Grasshopper Club abgesagt. Die Teams wären am gleichen Abend im Brügglifeld aufeinander getroffen.

Wie der Club ebenfalls schreibt, könnte die Partie trotzdem noch dieses Wochenende stattfinden. Ob das aber passieren wird, ist zum Stand der Absage noch nicht klar und abhängig vom Entscheid der Kantonsärzte. Eine Person aus «Aarauer Reihen» wurde positiv auf Covid-19 getestet, noch wartet der Verein auf weitere Informationen – also darauf, ob es für weitere Teammitglieder eine Quarantäne-Anordnung geben wird.

Viele Spiele verschoben

Damit wurde vier Stunden vor Spielbeginn die zweite Partie dieser Challenge-League-Runde abgesagt. Die Spieler von Neuchâtel Xamax befinden sich in Quarantäne und können am Freitagabend nicht gegen Stade Lausanne-Ouchy antreten. In der Super League können weitere zwei Partien nicht durchgeführt werden, Vaduz - Servette und Basel - Sion sind bereits im Lauf der Woche abgesagt worden.

Wieder ins Geschehen eingreifen, kann dafür der FC Winterthur, der bereits drei Spiele weniger absolviert hat als die meisten Teams der Challenge League. Die Zürcher spielen am Samstagabend in Wil und empfangen am Mittwoch den Tabellenletzten aus Chiasso. Sowohl GC als auch der FC Aarau mussten bisher noch nicht in die Zwangspause.