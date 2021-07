Super-League-Rückkehr des Rekordmeisters – GC stellt sich selbst ein Bein Eine völlig neu formierte Zürcher Mannschaft spielt mutig und hat viele Chancen – aber wegen ihrer Defizite in beiden Strafräumen verliert sie gegen Basel 0:2. Thomas Schifferle

Im entscheidenden Moment am falschen Ort: GC-Stürmer Leonardo Campana (Nr. 19) lenkt den Ball zum 0:1 ins eigene Tor ab.

Foto: Daniela Frutiger (freshfocus)

Giorgio Contini hat viel zu erzählen. Es sprudelt aus ihm heraus, als er die erste Bilanz seines ersten Meisterschaftsspiels als Trainer von GC zieht. Er hat ja auch ganz viel Gutes zu berichten. Wenn nur das eine nicht wäre, das eben am meisten zählt im Fussball: dieses Resultat, dieses 0:2 gegen den FC Basel.

Wer das Spiel an diesem Sonntagnachmittag nicht gesehen hat, denkt sich: hier der Aufsteiger, da der Grossclub mit seinen grossen Ansprüchen – das ist ein solches Ergebnis nur logisch. Wer zu den 3400 Zuschauern gehört, die sich zum Besuch im Letzigrund aufraffen und die Personenkontrollen nicht scheuen, der weiss, dass es nach diesem Nachmittag nichts Trügererisches gibt als das 0:2.

«Der Sieg wäre klar verdient gewesen», sagt Amir Abrashi. Und als der neue GC-Captain das sagt, ist er noch aufgeputscht vom Spiel. Ob der Sieg für seine Mannschaft gleich klar verdient gewesen wäre, ist Ansichtssache. Aber unbestritten ist, er wäre für sie möglich gewesen.

Am Ende stellen sich die Zürcher selbst ein Bein, von einem «Lehrblätz» redet Contini. Sie sind in der Defensive nicht effizient, und sie sind es schon gar nicht in der Offensive. «Wir haben die Chancen einfach nicht genutzt», sagt der Trainer.

«Noch einiges lernen»

Chancen haben sie, und sie haben genug davon. In der ersten Halbzeit ist es zwar nur eine, die erwähnenswert ist. Da braucht Basel die flinken Hände von Heinz Lindner, um einen Kopfball von Petar Pusic um den Pfosten zu lenken. Kaum beginnt aber die zweite Hälfte, kommen Christian Herc und Ermir Lenjani zu guten Schüssen. Herc hat eine grosse Chance bei einem Kopfball, Herc schiesst übers Tor, Pusic trifft den Pfosten, Da Silva kommt unbedrängt zum Abschluss.

Im entscheidenden Moment fehlen ein paar Zentimeter, fehlen die Kaltblütigkeit und vielleicht auch das Glück, das der Gegner diesmal hat. «Vor dem Tor müssen wir noch einiges lernen», bringt es Abrashi auf den Punkt. Und wenn sie das machen, zum Beispiel schon nächsten Samstag in Bern gegen die Young Boys, brauchen sie die Zukunft nicht zu fürchten. Oder wie es Abrashi formuliert: «Dann kommt es gut.»

Schliesslich zahlen sie für zwei Fehler vor dem eigenen Goal. Den einen Fehler begeht der Schiedsrichter, der heisst Lukas Fähndrich und verfolgt von Anfang an eine Linie, die zur Folge hat, dass er in einem harmlosen Spiel gleich neun Verwarnungen verteilt. Nur Valentin Stocker verschont er, obschon der einen Freistoss zu früh ausführt, Stocker darf dafür nochmals Anlauf nehmen, und am Ende der Aktion führt Basel 1:0. Leonardo Campana hat die Freistossflanke ins eigene Tor abgelenkt. «Auch der Schiedsrichter hat noch Steigerungspotenzial», sagt Contini.

Das erste Goal fällt in der 55. Minute, eine Viertelstunde später gewinnt Toti Gomes am eigenen Strafraum einen Zweikampf gegen Edon Zhegrova und glaubt danach, alle Zeit der Welt für einen Pass zu haben. Aber die hat er nicht, Zhegrova nimmt ihm den Ball wieder ab, flankt und findet den Kopf von Sebastiano Esposito. Die Leihgabe von Inter Mailand trifft zum 2:0 für die Basler. Und jetzt sagt Contini: «Ärgerlich.»

Die gute Balance

GC gibt danach nicht auf, das gefällt dem Trainer. Er wechselt ein, was er an Offensivkräften auf der Bank hat. Und in der späten Phase hat seine Mannschaft gleich drei gute Möglichkeiten. Sie wirft alles nach vorn und macht sie anfällig auf Konter. Ihr Glück ist es, dass die Basler dabei schludrig umgehen.

Was für die Zürcher an Positivem bleibt, ist die Art und Weise ihres Auftritts. Sie verhalten sich nie wie ein Aufsteiger, nie ängstlich oder gar destruktiv. Sie finden die Balance zwischen guter Organisation und mutigem Spiel, sie zeigen, dass sie nach vier Wochen Training schon einiges von dem gelernt haben, was Contini von ihnen verlangt und sehen will.

Das Bemerkenswerte daran ist, dass gleich sechs Spieler in der Startaufstellung neu sind. Goalie Moreira macht keinen Fehler, Georg Margreitter ist als Abwehrchef die Unaufgeregtheit in Person, Bendeguz Bolla überzeugt als rechter Aussenläufer im 3-4-2-1, obschon er erst während einer Woche im Training ist. Abrashi ist der Antreiber im zentralen Mittelfeld, Herc fehlt in der Offensive nur ein Tor zum Debüt, bei dem er mit seinem Laufvermögen auffällt, und Campana hat das Pech, dass er als Sturmspitze einmal am falschen Ort ist.

Bleibt eine letzte Erkenntnis von Contini: «Das Potenzial ist da. Das müssen wir jetzt schleifen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.