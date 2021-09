Super League

Die Aufstellungen

So, wechseln wir zum Gastgeber, wo Fabio Celestini ein erster Sieg in dieser Saison ganz gut tun würde. Auch hier gibt es gewichtige Änderungen, die erste im Tor: Marius Müller ist nach seiner Verletzung wieder am Start und Vaso Vasic wieder auf der Bank. Und: Samuele Campo spielt! Bisher kam der frühere FCB-Regisseur mit dem Zauberfuss auf 50 Spielminuten, heute werdens wohl ein paar mehr. Auf der Bank ist unter anderem Varol Tasar, gibt wohl schlechtere Ausgangslagen, als einen solchen Spieler in der Hinterhand zu haben.