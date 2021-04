Die Grasshoppers in der Challenge League – GC und die Chinesen – ein Jahr voller Eskapaden Zwölf Monate nach der Übernahme ist der Rekordmeister zwar auf Aufstiegskurs – für Schlagzeilen sorgen aber grosskotzige Auftritte, böse Anschuldigungen und suspekte Geschäfte. Marcel Rohner

Noch läuft nicht alles rund bei GC: Auch Verteidiger Toti Gomes ist ratlos. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Gross, populär und erfolgreich. So sollte das neue GC werden. Es waren die Worte, die Adrian Fetscherin vor einem Jahr wählte, als der Verein seine Rückkehr kommunizierte. Fetscherin gehörte zu einem Konstrukt, das gefühlt in einer Nacht aus dem Boden gestampft wurde.

Nun sind die Grasshoppers Tabellenführer in der Challenge League und einigermassen erfolgreich, was die Punkte angeht. Gross und populär allerdings sind sie deswegen nicht. Ihre grössten Schlagzeilen machten sie in den vergangenen zwölf Monaten auch nicht auf dem Platz, sondern mit zahlreichen Eskapaden daneben. Ein Rückblick.