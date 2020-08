Erste Niederlage

Die Grasshoppers haben ihr erstes Testspiel im Hinblick auf die neue Challenge-League-Saison verloren. Bei Türkgücü München, das in die dritte Bundesliga aufstieg, resultierte eine 0:1-Niederlage.

Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der 11. Minute. Der Niederländer Tom Boere verwertete einen Penalty. GC hatte in der ersten Halbzeit Mühe, in die Partie zu finden. Erst in den zweiten 45 Minuten kamen die Grasshoppers besser ins Spiel und hatten fünf Minuten vor Schluss eine gute Torchance zum Ausgleich. Robin Kalem schoss den Ball allerdings knapp über die Latte. (heg)