Premier League: Newcastle neu Zweiter, Arsenal dreht Partie

Nach der WM-Pause und den Weihnachtstagen wird am Stephanstag in der Premier League wieder gespielt. Zum Auftakt holte Tottenham auswärts beim Londoner Stadtrivalen in Brentford ein 2:2. Nachdem die Gastgeber aus dem Westen Londons durch Vitaly Janelt (15.) und Ivan Toney (54.) in Führung gegangen waren, sicherten Harry Kane (65.) und Pierre-Emile Höjbjerg (71.) den favorisierten Hotspurs zumindest noch einen Punkt.

Newcastle United, bei dem Fabian Schär in der Verteidigung durchspielte, setzte sich dank einer starken ersten Halbzeit souverän 3:0 bei Leicester City durch und eroberte zumindest für zwei Tage den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Arsenal. Der Tabellenführer baute am Abend zuhause in einem weiteren London-Derby beim 3:1 gegen West Ham den Vorsprung auf Newcastle auf sieben Punkte aus. Das Heimteam drehte in der zweiten Halbzeit den 0:1-Rückstand durch Mohamed Benrahma (25.) innert 17 Minuten. Die Tore für die Londoner erzielten Bukayo Saka (53.), Gabriel Martinelli (58.) und Edward Nketiah (69.). Granit Xhaka spielte durch und lieferte zum zweiten Tor die Vorarbeit.

Newcastle hat auch nach der WM-Pause weiter Grund zum Jubeln. Foto: Keystone

Der FC Liverpool feierte einen hart erkämpften 3:1-Auswärtssieg bei Aston Villa, mit dem die Reds den Abstand auf die Champions-League-Plätze auf fünf Punkte verkürzten. Liverpool knüpfte nur in der ersten Halbzeit an seine überzeugenden Liga-Leistungen vom November an. Im zweiten Durchgang dominierte Villa und drängte nach dem Anschlusstreffer von Olli Watkins (59. Minute) auf den Ausgleich. Für die Liverpooler 2:0-Führung hatten Offensivstar Mohamed Salah (5.) und Abwehrchef Virgil van Dijk (37.) gesorgt. Der kurz zuvor eingewechselte Youngster Stefan Bajcetic (81.) markierte den 3:1-Endstand. Die Vorlage zum 1:0 kam von Andrew Robertson, der mit 54 Assists nun der Verteidiger mit den meisten Torvorbereitungen in der Ligageschichte ist.

Ausserdem feierten Fulham (3:0 bei Crystal Palace), Wolverhampton (2:1 bei Everton) und Brighton & Hove Albion (3:1 bei Southampton) jeweils Auswärtssiege. (tzi/dpa)