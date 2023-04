Super League: Winterthur – GC – GC zittert sich gegen zehn Winterthurer zum Sieg Im Zürcher Kantonsduell scheint früh vieles klar – doch die Grasshoppers machen es sich nach Überzahl und 2:0-Führung schwer. Ueli Kägi

Die Szene, die früh zur Roten Karte führt: Winterthurs Souleymane Diaby bringt Bendeguz Bolla zu Fall. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Grasshoppers haben in Winterthur gewonnen. Und sie haben das vor allem darum getan, weil der 23-jährige Souleymane Diaby einen fürchterlichen Tag erwischte.

Der Winterthur-Verteidiger von der Elfenbeinküste offerierte GC alle Vorteile. In der 3. Minute unterlief ihm vor dem eigenen Strafraum einen Fehlpass, Kawabe fing den Ball ab und lancierte Herc, der alleine vor Winterthurs Goalie Kuster zum 1:0 einschob. Und in der 22. Minute musste Diaby vom Feld. Er hatte als hinterster Winterthurer Verteidiger dem davon eilenden Bolla mit dem rechten Arm ans Bein gegriffen. Schiedsrichter San pfiff zuerst nicht, schaute sich die Szene nach Intervention des VAR aber noch einmal an und zückte danach korrekterweise Rot.

Die Grasshoppers machten in Überzahl bis zur Pause zwar kein gutes Spiel und Winterthur hatte nach dem Platzverweis einige gute Szenen. Der Aufsteiger war aber nicht in der Lage, seine Chancen zu nutzen.

Die beste Gelegenheit vergab Di Giusto in der 43. Minute alleine vor dem stark hechtenden Goalie Moreira. Kurz danach führte GC entgegen dem Spielverlauf 2:0, weil es seine erste Möglichkeit seit dem Platzverweis verwertete. Dadashov traf nach Pusics Eckball sehenswert mit dem Kopf.

Telegramm Infos einblenden Winterthur - GC 1:2 (0:2)

Schützenwiese. – 8400 Zuschauer (ausverkauft). – SR: San.

Tore: 3. Herc 0:1. 46. (1. HZ) Dadashov 0:2. 86. Buess (Handspenalty) 1:2.

Winterthur: Kuster; Schättin, Schmid, Lekaj, Diaby; Burkart (79. Rodriguez), Abedini, Kryeziu (60. Buess), Ltaief (69. Ballet); Di Giusto (69. Holenstein); Ardaiz (79. Manzambi).

GC: Moreira; Bolla, Seko, Ribeiro, Schmid; Abrashi, Ndenge (14. Loosli), Herc (77. Kacuri); Pusic (70. Morandi), Kawabe; Dadashov.

Bemerkungen: Winterthur ohne Ramizi (rekonvaleszent), Gantenbein, Pukaj (verletzt). GC ohne Shabani (gesperrt), Momoh, Schettine (verletzt). Platzverweis: 22. Diaby (Notbremse). Verwarnung: 35. Bolla (Foul). 84. Schmid (Reklamieren). 95. Abrashi (Foul).

Die Partie hätte ein Winterthur Tor gebraucht, um in der zweiten Halbzeit wieder Schwung aufzunehmen. Das liess GC lange Zeit nicht zu. Die Stadtzürcher waren jetzt zwar nicht schon überzeugend aufgrund ihres personellen Vorteils, aber doch deutlich stilsicherer als noch vor der Pause. Sie boten Winterthur viel weniger Raum für Möglichkeiten. Und wenn sie doch einmal nicht aufmerksam genug verteidigten, dann waren die Winterthurer auf den letzten Metern zumindest bis kurz vor Schluss nicht entscheidend besser als vor der Pause.

Buess sorgt nochmals für Spannung

In der 86. Minute aber kam der FCW doch noch zum Anschlusstreffer. Buess verwandelte einen Penalty nach einem Hands von GC-Verteidiger Schmid. Mehr passierte aber nicht mehr.

Für GC ist der dritte Sieg im vierten Super-League-Match gegen Winterthur von grosser Bedeutung. Der Rekordmeister hat wieder eine beruhigende Distanz zum Tabellenende geschaffen, neu liegt er acht Punkte vor dem FCW und kann gar wieder nach oben schielen - wobei sich das in dieser Liga mit den weitgehend kleinen Punktdifferenzen schnell wieder ändern kann. Aufsteiger Winterthur muss hoffen, dass am Sonntag mit dem FCZ (gegen St. Gallen) und Sion (in Lugano) die unmittelbaren Konkurrenten am Tabellenende nicht punkten.

