Brand in Granges (FR) – Gebäude von Wasseraufbereitungsfirma zerstört Die Feuerwehr wurde wegen eines Brandausbruches in einer Wasseraufbereitungsanlage in Granges Veveyse (FR) alarmiert. Das Gebäude brannte dennoch vollständig nieder.

Während der Löscharbeit wurde das gesamte Industriegebiet von Pra-Charbon für etwa 4 Stunden für

den Verkehr gesperrt. Das Gebäude wurde durch den Brand vollständig zerstört. Kantonspolizei Freiburg

Eine private Wasseraufbereitungsfirma stand am Montagabend in Granges Veveyse (FR) in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar rasch löschen, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Pressemitteilung in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Das Gebäude sei durch den Brand jedoch vollständig zerstört worden, hiess es weiter. Während des Einsatzes wurde laut dem Communiqué das gesamte Industriegebiet von Pra-Charbon für zirka vier Stunden für den Verkehr gesperrt. Eine Untersuchung sei zudem eingeleitet worden, um die Ursache des Brandes zu ermitteln, teilten die Behörden weiter mit.

Als vorbeugende Massnahme sei auch eine Ambulanz vor Ort gewesen – aber es sei niemand verletzt worden, schrieb die Kantonspolizei Freiburg. Um einen erneuten Ausbruch des Feuers zu überwachen, habe die Feuerwehr eine Brandwache eingerichtet.

( SDA )