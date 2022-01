Interview mit neuem CS-Präsidenten - «Geben Sie mir bitte ein paar Jahre, bevor Sie über meinen Rücktritt spekulieren»

Warum sind Sie sein Nachfolger geworden?

Der Verwaltungsrat kam auf mich zu, ich hatte auf den Ablauf der Ereignisse keinerlei Einfluss. Und meine persönliche Lebensplanung war zunächst auch eine andere. Aber wenn man zusagt, in einen Verwaltungsrat zu gehen, trägt man die Gesamtverantwortung mit. Und ein Grund für mich, in den Credit-Suisse-Verwaltungsrat zu gehen, war, dass ich der Überzeugung bin, dass es für die Schweiz von grossem Vorteil ist, wenn wir zwei gesunde Grossbanken haben. Von daher übernehme ich nun in dieser schwierigen Situation das Amt, um die Credit Suisse wieder in ruhige Bahnen zu lenken.