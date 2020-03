Aufruf an die Leserschaft – Geben Sie uns einen Einblick in Ihr Homeoffice Corona-Zeit ist Homeoffice-Zeit: Wir suchen die besten, authentischsten und witzigsten Einblicke in die Arbeitswelt hinter den eigenen vier Wänden. Martin Sturzenegger

Das Wohnzimmer der Studenten-WG ist neu ein Architekturatelier: Jacob Streich, Jonas Heller und Luca Can. Foto: zVg.

Das Corona-Virus zwingt Menschen zurzeit in ihre Häuser. Plötzlich ist das Zuhause nicht mehr nur das Zuhause, sondern auch Sekretariat, ein Schul- oder Forschungszimmer. Die angehenden Architekten Luca Can, Jonas Heller und Jacob Streich haben ihre Zürcher Studenten-WG kurzerhand in ein Atelier umgewandelt und zeichnen nun an ihrem selbst zusammengezimmerten Planungstisch (siehe Foto). Auch einen neuen Drucker haben sie sich beschafft, weil ihnen der Zugang zum Campus zurzeit verwehrt ist.

Möchten auch Sie unserer Leserschaft einen Einblick in ihr neues Homeoffice gewähren, dann senden Sie uns Ihr Foto sowie ein paar Angaben zu Ihrer Person und über ihre Tätigkeit an: martin.sturzenegger@tages-anzeiger.ch . Die besten Fotos erscheinen dann online in einer Bildergalerie und einige davon im Print.

Wir publizieren weder Ihre Kontaktdaten noch Ihre Adresse.