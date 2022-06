Der Job in einem Restaurant ist eigentlich attraktiv, unattraktiv sind die Begleiterscheinungen: Eine Angestellte des Restaurants Linde am Dorfplatz in Stans bereitet den Aussenbereich für die Gäste vor (15. April 2021). Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Eines der grössten Privilegien meines Mandats als Nationalrätin ist es, nebenberuflich in sämtlichen Branchen arbeiten zu können, in die es mich zieht, und wo Not am Mensch ist – ungeachtet des Gehalts. Zurzeit arbeite ich daher seit längerem in der Gastronomie und erhalte spannende Einblicke in eine Branche, die vor allem an sich selber krankt. Zwar sind die Probleme in der Gastronomie mit Corona vermehrt in den Fokus gerückt, doch kann man die Pandemie höchstens als Katalysator und Brandbeschleuniger bezeichnen.