Geburtshaus Zollikerberg – Lorena kam als erstes Baby im neuen Geburtshaus zur Welt Am Sonntag, 3. September, hat mit Lorena das erste Baby im Geburtshaus Zollikerberg das Licht der Welt erblickt – zwei Tage nach dessen Eröffnung. Sibylle Saxer

Lorena ist am 3. September als erstes Baby im neuen Geburtshaus zur Welt gekommen. Foto: Baby Cute AG (Spital Zollikerberg)

Wäre Lorena nur wenige Tage früher zur Welt gekommen, hätten die Eltern noch ins Geburtshaus in Bäretswil oder in der Stadt Zürich fahren müssen. Doch weil das Geburtshaus Zollikerberg Ende August Eröffnung feierte, war am 3. September alles parat. Das Mädchen ist am Sonntagmorgen um 6.29 Uhr zur Welt gekommen, wiegt 3000 Gramm und ist 52 Zentimeter lang. Das schreibt das Spital Zollikerberg, welches das Geburtshaus betreibt, in einer Mitteilung.

«Wir hatten einen wundervollen Start im Geburtshaus», lassen sich die Eltern in dieser Mitteilung zitieren. «Die professionelle und gleichzeitig familiäre Unterstützung hier hat uns sehr begeistert. Wir hätten uns kein besseres Umfeld wünschen können.»

«Ein Meilenstein»

Auch Pia Schnitzler, Klinikleiterin der Frauenklinik und Projektleiterin des Geburtshauses Zollikerberg, äussert sich erfreut über die Premiere: «Die Geburt von Lorena ist ein wichtiger Meilenstein für das neue Geburtshaus Zollikerberg und ein bewegender Moment, der unsere Vision einer geborgenen, hebammengeleiteten Geburtshilfe zum Leben erweckt. Wir freuen uns darauf, viele weitere Familien auf ihrem Geburtsweg zu begleiten.»

Seit Anfang September profitieren Frauen im Geburtshaus Zollikerberg von einer ganzheitlichen, hebammengeleiteten Betreuung vor, während und nach der Geburt. Das Angebot richtet sich an

werdende Mütter, die sich eine Geburt in ruhiger und häuslicher Atmosphäre wünschen, ohne zu Hause zu gebären – und ohne auf die Sicherheit spendende Nähe eines Spitals zu verzichten.

Zwei neue Geburtshäuser

Ende August fand die feierliche Eröffnung des Geburtshauses Zollikerberg am Neuweg 8 mit über 100 Besucherinnen und Besuchern statt. Mit dem neuen Angebot reagiert das Spital Zollikerberg auf den wachsenden Trend zur hebammengeleiteten Geburt in einer besonders familienfreundlichen und intimen Atmosphäre.

Das Geburtshaus Zollikerberg ist neben dem Geburtshaus Delphys in Zürich und dem Geburtshaus Zürcher Oberland das dritte im Kanton Zürich. Fast zeitgleich, nämlich am 4. September, hat auch das Geburtshaus Winterthur eröffnet.

Für das kommende Jahr erwartet das Geburtshaus Zollikerberg rund 300 Geburten. Das Interesse der werdenden Eltern sei gross. Rund 50 Interessentinnen und Interessenten führen offenbar bereits Vorabgespräche, um sich für eine Geburt noch in diesem Jahr anzumelden.

