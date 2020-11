Zürcher Fussballlegende – Gedenktafel für Köbi Kuhn enthüllt Die Stadt Zürich ehrt den ehemaligen Nati-Trainer Köbi Kuhn, der vor einem Jahr verstarb.

Am Donnerstag ist die Gedenktafel zu Ehren von Köbi Kuhn montiert und enthüllt worden. Foto: Keystone

Zu Ehren des ehemaligen Nati-Trainers Köbi Kuhn hat die Stadt Zürich am Donnerstag eine Gedenktafel enthüllt. Sie hängt an der Fritschistrasse 3 in Wiedikon, an dem Haus, in dem Köbi Kuhn aufwuchs. Sein Todestag jährt sich heute Donnerstag zum ersten Mal.

Die Witwe der Zürcher Fussballlegende, Jadwiga Kuhn, liest die Gedenktafel. Foto: Keystone

Köbi Kuhns Fussballkarriere nahm ihren Anfang auf der Fritschiwiese, ganz in der Nähe seines Wohnhauses. Nach dem Karrierebeginn auf der Quartierwiese im Kreis 3 wurde Kuhn mit dem FC Zürich sechs Mal Schweizer Meister und fünf Mal Cupsieger. Von 2001 bis 2008 war «Köbi National» Trainer der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft.

Köbi Kuhn war von 2001 bis 2008 Trainer der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Foto: Keystone

Mit der nun enthüllten Gedenktafel will die Stadt Kuhns fussballerische Leistungen würdigen und seine Verbundenheit mit Wiedikon und der Stadt Zürich betonen, wie die Stadt mitteilte.

FCZ-Captain Köbi Kuhn hält 1974 im Letzigrund-Stadion den Meisterpokal in die Höhe. Foto: Keystone

SDA