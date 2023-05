Langer Stau auf der A2 – Geduldsprobe am Gotthard Die Autos haben sich bis zu neun Kilometern vor Nordportal gestaut. Es gibt nun aber eine Alternative auf der Route nach Süden.

Intensiver Reiseverkehr am Urner Nadelöhr: Jetzt ist als Alternative auch die Route über den Gotthard-Pass möglich. Foto: Urs Flüeler (Keystone/Archiv)

Wer am Mittwoch mit dem Auto die Reise in den Süden antrat, musste sich vor dem Gotthard-Nordportal in Geduld üben. Die Autos stauten sich zeitweise auf neun Kilometern. Als Alternativroute ist nun auch die Passstrasse nach der Wintersperre wieder offen für den Verkehr.

Der Stau im Urner Reusstal begann am Mittwochvormittag und wuchs kontinuierlich, bis er gegen 12.30 Uhr die Neun-Kilometer-Marke erreichte – und sich schliesslich ab 15 Uhr wieder verringerte. Die Wartezeit in Richtung Süden betrug rund eine Stunde und 30 Minuten, wie dem TCS-Verkehrsmeldedienst zu entnehmen war.

Die Auswirkungen des Ferien- und Feiertagsverkehrs würden voraussichtlich auf der A2 und der A1 insbesondere vor dem Gotthard- und San Bernardinotunnel spürbar sein, warnte das Bundesamt für Strassen (Astra) bereits im Voraus in einer Mitteilung.

Der Pass als Alternative

Mit der Öffnung der Passstrasse nach der Wintersperre steht ab sofort für die Reise in den Süden und zurück eine Alternative zur Fahrt durch den Tunnel zur Verfügung. Um den Ausweichverkehr durch Wassen UR zu vermindern, wird laut Astra in einem Pilotversuch die Ausfahrt Göschenen bis Wassen verlängert. Dies damit jene, die über die Gotthardpassstrasse fahren wollen, die Autobahn nicht schon bei Wassen verlassen.

An Auffahrt vor einem Jahr stauten sich die Autos vor dem Nordportal am Mittwochabend und Donnerstagnachmittag je bis zu 10 Kilometern.

Der Rückreiseverkehr wird am Sonntag erwartet. Viasuisse prognostiziert am Sonntag zwischen 10 Uhr und Mitternacht die grösste Reisewelle in Fahrtrichtung Norden.

SDA/fal

