Mehrere Strassen im Tessin gesperrt

Im Tessin ist wegen der Unwetter nicht nur die Autobahn A2 zwischen Lugano und Melide/Bissone unterbrochen. Mehrere Strassen im ganzen Kanton sind gesperrt und nicht mehr befahrbar, wie die Kantonspolizei am Mittwochvormittag meldete. Verletzte gab es keine.

Besonders die Regionen um Bellinzona und Lugano sind demnach von den Unwettern der vergangenen Tage mit Rekord-Regenmengen betroffen. So musste wegen eines nächtlichen Erdrutsches die Via Al Sasso Grande in Gudo, Bellinzona, gesperrt werden, und drei Häuser mit neun Personen wurden evakuiert. In Gandria bei Lugano blockierte ein Erdrutsch die Kantonsstrasse unweit der Grenze zu Italien.

In Pambio-Noranco, einem Stadtteil von Lugano, stürzte am Mittwochvormittag das Dach einer Tankstelle ein. Ausserdem kam es in der Umgebung zu zahlreichen Überschwemmungen.

Nach Angaben des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) wurde für Lugano eine Niederschlagsstundensumme von 55,3 Millimetern gemessen. Das ist dritthöchste Wert für diese Station seit Messbeginn.

In Teilen des Kantons fiel seit Sonntag aussergewöhnlich viel Regen. Demnach gab es in Coldrerio im Mendrisiotto innerhalb von 72 Stunden über 350 Millimeter Regen. In einem Durchschnitts-Juli sind es normalerweise rund 120 Millimeter. Im ganzen Juli 2021 gingen in Coldrerio bisher 441 Millimeter Regen nieder – ein Rekord.