Hummer essen an der Bahnhofstrasse – Gefangen in einer eleganten Zeitkapsel Ein Besuch der Ellermann’s Hummerbar geht zwar ins Geld, doch er lohnt sich. Insbesondere wenn man der einzige Gast im eleganten Lokal ist. Meinung David Sarasin

In der Hummerbar dominiert eine in Rot getauchte Eleganz. Foto: Ela Çelik

Udo Jürgens hat hier immer am gleichen Tisch in der Ecke gesessen. Vornehmlich sonntags, wenn nicht allzu viel los war. Der Schlagersänger kam jeweils im Beisein seiner Frau und seines, wie es heisst, etwas mühsamen Hundes.

Das erzählte der neue Betreiber der Hummerbar, Lutz Ellermann, an einem Mittwochabend. Weil niemand anderer ausser uns zu Gast war, hat er Zeit zum Plaudern. So hat man dieses in dunkles Rot getauchte Lokal, das eher einem eleganten Londoner Privatclub als einem Zürcher Restaurant gleicht, ganz für sich.

Es sollte ein besonderer Abend werden, nicht nur wegen des besonderen Settings. Die Hummerbar, die 1934 eröffnet wurde, ist seit jeher berühmt für ihre ausgezeichnete Küche – wie auch für die üppigen Preise.