Chaos nach Anmeldung – Ukrainerin darf nicht arbeiten – weil sie im «falschen» Kanton lebt Bei einer Gastfamilie im Baselbiet untergekommen, aber im Kanton Aargau angemeldet. Der Schweizer Verteilschlüssel bringt Probleme: Betroffene dürfen nicht arbeiten und erhalten keine Sozialhilfe. Isabelle Thommen

Stundenlang standen die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer vor den Bundesasylzentren Schlange, um sich anzumelden. Nicht alle von ihnen wurden dabei dem Kanton zugewiesen, in dem sie Unterschlupf gefunden haben. Foto: Beat Mathys

D.C.* aus Arlesheim ist mit den Nerven am Ende. «Alle tun schwierig», sagt er frustriert zu dieser Zeitung. Es geht um das Bundesasylzentrum, die Kantone und eine geflüchtete Ukrainerin, die bei D.C. und seiner Familie untergekommen ist. Obwohl sie seit ihrer Ankunft in der Schweiz in ihrer Baselbieter Gastfamilie lebt, wurde sie im Bundesasylzentrum im Kanton Aargau angemeldet. «Man hat uns dort gesagt, das sei kein Problem, aber man müsse das tun, weil das Kontingent im Kanton Baselland schon voll sei.»